https://ria.ru/20231121/pomosch-1910854385.html

Глава Минобороны Германии пообещал Украине новый транш военной помощи

Глава Минобороны Германии пообещал Украине новый транш военной помощи - РИА Новости, 21.11.2023

Глава Минобороны Германии пообещал Украине новый транш военной помощи

Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал во вторник в ходе своего визита в Киев новый транш военной помощи Украине на сумму более 1,3 миллиарда евро,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:24

2023-11-21T16:24

2023-11-21T17:52

германия

украина

в мире

борис писториус

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал во вторник в ходе своего визита в Киев новый транш военной помощи Украине на сумму более 1,3 миллиарда евро, сообщило издание Bild."Во время визита в Киев федеральный министр обороны Борис Писториус пообещал Украине новые системы вооружения из Германии на общую сумму в более 1,3 миллиарда евро", - пишет Bild.Новый пакет военной помощи включает поставку еще четырех систем ПВО IRIS-T SLM, что доведет общее число переданных установок Киеву до 12, а также 20 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов. Пакет также включит в себя 60 различных разведывательных беспилотников, а также более 20 РЛС для обнаружения беспилотников.При этом сроки поставки указанных вооружений остаются непонятными: так, например, из восьми ранее обещанных IRIS-T Украина получила всего три. По информации Bild, первую из четырех обещанных сегодня систем ПВО Киев получит не ранее конца 2024 года, а другие - и вовсе в 2025 году.Также сообщается, что новый пакет военной помощи снова не включит в себя крылатые ракеты Taurus, которые Украина запрашивает у Германии на протяжении многих месяцев."Никакой новой информации по Taurus нет", - сказал в Киеве Писториус, чьи слова приводит информационное агентство DPA.Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231121/kontrnastuplenie-1910811858.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

германия

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германия, украина, в мире, борис писториус