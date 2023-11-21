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Жители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов спецоперации - РИА Новости, 21.11.2023
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14:51 21.11.2023
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Жители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов спецоперации
Жители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов спецоперации - РИА Новости, 21.11.2023
Жители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов спецоперации
Жители села Умба на юге Мурманской области собрали гуманитарный груз, в составе которого укрывной материал, маскировочные сети, одежда и продукты, для... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:51
2023-11-21T14:51
надежные люди
мурманск
мурманская область
терский район
вооруженные силы рф
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МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Жители села Умба на юге Мурманской области собрали гуманитарный груз, в составе которого укрывной материал, маскировочные сети, одежда и продукты, для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Умбы Рамиля Хайруллина. "Укрывной материал, маскировочные сети, сухой душ, медикаменты, термобельё, теплые флисовые шапки, перчатки, кондитерские изделия и многое другое доставили в основной распределительный центр Мурманска. В ближайшие дни груз будет отправлен в зону СВО", - написали Хайруллина. Она отметила, что Терский район, крупнейшим населенным пунктом которого является Умба, каждый месяц отправляет помощь в основной распределительный центр Мурманска. Также работают с адресными посылками и оказанием помощи по заявкам военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
мурманск
мурманская область
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мурманск, мурманская область, терский район, вооруженные силы рф
Надежные люди, Мурманск, Мурманская область, Терский район, Вооруженные силы РФ
Жители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов спецоперации

Жители мурманского села Умба собрали гуманитарную помощь для бойцов спецоперации

© Фото со страницы в соцсети "ВКонтакте" главы села Умба Мурманской области Рамили ХайруллинойЖители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов на СВО
Жители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов на СВО
© Фото со страницы в соцсети "ВКонтакте" главы села Умба Мурманской области Рамили Хайруллиной
Жители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов на СВО
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Жители села Умба на юге Мурманской области собрали гуманитарный груз, в составе которого укрывной материал, маскировочные сети, одежда и продукты, для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Умбы Рамиля Хайруллина.
"Укрывной материал, маскировочные сети, сухой душ, медикаменты, термобельё, теплые флисовые шапки, перчатки, кондитерские изделия и многое другое доставили в основной распределительный центр Мурманска. В ближайшие дни груз будет отправлен в зону СВО", - написали Хайруллина.
Она отметила, что Терский район, крупнейшим населенным пунктом которого является Умба, каждый месяц отправляет помощь в основной распределительный центр Мурманска. Также работают с адресными посылками и оказанием помощи по заявкам военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
© Фото со страницы в соцсети "ВКонтакте" главы села Умба Мурманской области Рамили ХайруллинойЖители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов на СВО
Жители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов на СВО
© Фото со страницы в соцсети "ВКонтакте" главы села Умба Мурманской области Рамили Хайруллиной
Жители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов на СВО
 
Надежные людиМурманскМурманская областьТерский районВооруженные силы РФ
 
 
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