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Жители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов спецоперации

Жители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов спецоперации - РИА Новости, 21.11.2023

Жители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов спецоперации

Жители села Умба на юге Мурманской области собрали гуманитарный груз, в составе которого укрывной материал, маскировочные сети, одежда и продукты, для... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:51

2023-11-21T14:51

2023-11-21T14:51

надежные люди

мурманск

мурманская область

терский район

вооруженные силы рф

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МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Жители села Умба на юге Мурманской области собрали гуманитарный груз, в составе которого укрывной материал, маскировочные сети, одежда и продукты, для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Умбы Рамиля Хайруллина. "Укрывной материал, маскировочные сети, сухой душ, медикаменты, термобельё, теплые флисовые шапки, перчатки, кондитерские изделия и многое другое доставили в основной распределительный центр Мурманска. В ближайшие дни груз будет отправлен в зону СВО", - написали Хайруллина. Она отметила, что Терский район, крупнейшим населенным пунктом которого является Умба, каждый месяц отправляет помощь в основной распределительный центр Мурманска. Также работают с адресными посылками и оказанием помощи по заявкам военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

мурманск

мурманская область

терский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мурманск, мурманская область, терский район, вооруженные силы рф