Жители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов спецоперации
Жители мурманского села Умба собрали гуманитарную помощь для бойцов спецоперации
© Фото со страницы в соцсети "ВКонтакте" главы села Умба Мурманской области Рамили ХайруллинойЖители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов на СВО
© Фото со страницы в соцсети "ВКонтакте" главы села Умба Мурманской области Рамили Хайруллиной
Жители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов на СВО
МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Жители села Умба на юге Мурманской области собрали гуманитарный груз, в составе которого укрывной материал, маскировочные сети, одежда и продукты, для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Умбы Рамиля Хайруллина.
"Укрывной материал, маскировочные сети, сухой душ, медикаменты, термобельё, теплые флисовые шапки, перчатки, кондитерские изделия и многое другое доставили в основной распределительный центр Мурманска. В ближайшие дни груз будет отправлен в зону СВО", - написали Хайруллина.
Она отметила, что Терский район, крупнейшим населенным пунктом которого является Умба, каждый месяц отправляет помощь в основной распределительный центр Мурманска. Также работают с адресными посылками и оказанием помощи по заявкам военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
© Фото со страницы в соцсети "ВКонтакте" главы села Умба Мурманской области Рамили ХайруллинойЖители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов на СВО
© Фото со страницы в соцсети "ВКонтакте" главы села Умба Мурманской области Рамили Хайруллиной
Жители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов на СВО