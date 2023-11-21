Рейтинг@Mail.ru
Спецборт МЧС с гумпомощью для Газы прибыл из Дагестана в Египет - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 21.11.2023 (обновлено: 10:57 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/pomosch-1910746213.html
Спецборт МЧС с гумпомощью для Газы прибыл из Дагестана в Египет
Спецборт МЧС с гумпомощью для Газы прибыл из Дагестана в Египет - РИА Новости, 21.11.2023
Спецборт МЧС с гумпомощью для Газы прибыл из Дагестана в Египет
Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прибыл из Дагестана в аэропорт города Эль-Ариш в Египте, сообщило ведомство в своем... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:47
2023-11-21T10:57
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
египет
эль-ариш
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910447109_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2281703e818ace7001cfa17feda70a59.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прибыл из Дагестана в аэропорт города Эль-Ариш в Египте, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Ранее МЧС РФ сообщало, что самолет Ил-76 доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова."Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью из Дагестана прибыл в аэропорт Эль-Ариша", - говорится в сообщении.МЧС 18 ноября сообщало, что доставило для жителей сектора Газа уже 190 тонн гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
египет
эль-ариш
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910447109_377:0:1817:1080_1920x0_80_0_0_23aa0eaa82a2425caae1ad9fbcc811bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), египет, эль-ариш, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Египет, Эль-Ариш, Сектор Газа
Спецборт МЧС с гумпомощью для Газы прибыл из Дагестана в Египет

Спецборт МЧС с гумпомощью для Газы прибыл из Дагестана в Эль-Ариш в Египте

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкСпецборт МЧС России
Спецборт МЧС России
© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Спецборт МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прибыл из Дагестана в аэропорт города Эль-Ариш в Египте, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее МЧС РФ сообщало, что самолет Ил-76 доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
"Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью из Дагестана прибыл в аэропорт Эль-Ариша", - говорится в сообщении.
МЧС 18 ноября сообщало, что доставило для жителей сектора Газа уже 190 тонн гуманитарной помощи.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
11 ноября, 08:00
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕгипетЭль-АришСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала