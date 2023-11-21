https://ria.ru/20231121/pomosch-1910746213.html

Спецборт МЧС с гумпомощью для Газы прибыл из Дагестана в Египет

Спецборт МЧС с гумпомощью для Газы прибыл из Дагестана в Египет - РИА Новости, 21.11.2023

Спецборт МЧС с гумпомощью для Газы прибыл из Дагестана в Египет

Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прибыл из Дагестана в аэропорт города Эль-Ариш в Египте, сообщило ведомство в своем... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:47

2023-11-21T10:47

2023-11-21T10:57

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

египет

эль-ариш

сектор газа

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прибыл из Дагестана в аэропорт города Эль-Ариш в Египте, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Ранее МЧС РФ сообщало, что самолет Ил-76 доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова."Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью из Дагестана прибыл в аэропорт Эль-Ариша", - говорится в сообщении.МЧС 18 ноября сообщало, что доставило для жителей сектора Газа уже 190 тонн гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

египет

эль-ариш

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), египет, эль-ариш, сектор газа