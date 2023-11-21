https://ria.ru/20231121/pomescheniya-1910909552.html

Более 600 помещений доступно для бизнеса в домах Подмосковья

Более 600 помещений доступно для бизнеса в домах Подмосковья - РИА Новости, 21.11.2023

Более 600 помещений доступно для бизнеса в домах Подмосковья

В рамках сервиса "Открой бизнес на 1-2 этажах МКД" для малого и среднего бизнеса Московской области доступны 608 помещений, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:55

2023-11-21T19:55

2023-11-21T19:55

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В рамках сервиса "Открой бизнес на 1-2 этажах МКД" для малого и среднего бизнеса Московской области доступны 608 помещений, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Все объекты отображены на инвестиционной карте Подмосковья. "Сегодня на карте размещены объекты восьми крупных застройщиков. Их общее число уже превысило 600, при этом только за последнюю неделю на карте появились 48 новых объектов", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. В пресс-службе уточнили, воспользоваться сервисом могут субъекты МСП, которые зарегистрированы на территории Подмосковья. В доступных помещениях можно разместить детские центры, кафе, студии красоты, магазины и другие объекты, создав комфортную и удобную среду для жителей района и сделав их своими потенциальными клиентами. Бизнес может получить необходимую информацию о всех предложениях застройщиков на инвестиционной карте региона. Она создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

https://ria.ru/20231116/biznes-1909861062.html

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московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, бизнес, инвестиции