Рейтинг@Mail.ru
Более 600 помещений доступно для бизнеса в домах Подмосковья - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
19:55 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/pomescheniya-1910909552.html
Более 600 помещений доступно для бизнеса в домах Подмосковья
Более 600 помещений доступно для бизнеса в домах Подмосковья - РИА Новости, 21.11.2023
Более 600 помещений доступно для бизнеса в домах Подмосковья
В рамках сервиса "Открой бизнес на 1-2 этажах МКД" для малого и среднего бизнеса Московской области доступны 608 помещений, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:55
2023-11-21T19:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коммерческая недвижимость
бизнес
инвестиции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910908582_0:220:3068:1946_1920x0_80_0_0_04bf93c837fb70445342e79597cd6c4e.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В рамках сервиса "Открой бизнес на 1-2 этажах МКД" для малого и среднего бизнеса Московской области доступны 608 помещений, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Все объекты отображены на инвестиционной карте Подмосковья. "Сегодня на карте размещены объекты восьми крупных застройщиков. Их общее число уже превысило 600, при этом только за последнюю неделю на карте появились 48 новых объектов", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. В пресс-службе уточнили, воспользоваться сервисом могут субъекты МСП, которые зарегистрированы на территории Подмосковья. В доступных помещениях можно разместить детские центры, кафе, студии красоты, магазины и другие объекты, создав комфортную и удобную среду для жителей района и сделав их своими потенциальными клиентами. Бизнес может получить необходимую информацию о всех предложениях застройщиков на инвестиционной карте региона. Она создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.
https://ria.ru/20231116/biznes-1909861062.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910908582_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_dc9bf55e0a35992c2b4ffd59b5c58bad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, бизнес, инвестиции
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коммерческая недвижимость, Бизнес, Инвестиции

Более 600 помещений доступно для бизнеса в домах Подмосковья

© iStock.com / OlgaVolodinaВход в многоквартирный дом
Вход в многоквартирный дом - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© iStock.com / OlgaVolodina
Вход в многоквартирный дом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В рамках сервиса "Открой бизнес на 1-2 этажах МКД" для малого и среднего бизнеса Московской области доступны 608 помещений, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Все объекты отображены на инвестиционной карте Подмосковья.
"Сегодня на карте размещены объекты восьми крупных застройщиков. Их общее число уже превысило 600, при этом только за последнюю неделю на карте появились 48 новых объектов", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
В пресс-службе уточнили, воспользоваться сервисом могут субъекты МСП, которые зарегистрированы на территории Подмосковья. В доступных помещениях можно разместить детские центры, кафе, студии красоты, магазины и другие объекты, создав комфортную и удобную среду для жителей района и сделав их своими потенциальными клиентами.
Бизнес может получить необходимую информацию о всех предложениях застройщиков на инвестиционной карте региона. Она создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.
Сотрудники в сборочном цехе - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Власти МО направят 18 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в 2024 году
16 ноября, 15:53
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Коммерческая недвижимостьБизнесИнвестиции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала