https://ria.ru/20231121/polsha-1910867159.html

Польские фермеры присоединятся к блокированию границы с Украиной в четверг

Польские фермеры присоединятся к блокированию границы с Украиной в четверг - РИА Новости, 21.11.2023

Польские фермеры присоединятся к блокированию границы с Украиной в четверг

Польские фермеры с четверга присоединятся к блокированию границы с Украиной, сообщает администрация приграничного населенного пункта Медыка. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:00

2023-11-21T17:00

2023-11-21T17:00

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ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Польские фермеры с четверга присоединятся к блокированию границы с Украиной, сообщает администрация приграничного населенного пункта Медыка. "С 23 по 26 ноября 2023 года с 9 до 20 часов будет организован протест. Его местом станет пограничный переход на национальной дороге DK 28", - говорится в сообщении. Отмечается, что протест, в ходе которого будет заблокирован пункт пропуска, организуют польские фермеры, в частности организация "Обманутая деревня". Через пункт будут пропускать только служебные автомобили, легковушки, машины с гуманитарной помощью и автобусы. Фермеры солидарны с транспортниками, но также выдвигают свои собственные требования. Они протестуют против наплыва дешевого продовольствия из Украины. Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.

https://ria.ru/20231121/dtp-1910857526.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910654736.html

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в мире, авто, украина, польша