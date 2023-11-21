https://ria.ru/20231121/polsha-1910700598.html

Минобороны Польши заявило о пополнении армии шестью тысячами военных

Минобороны Польши заявило о пополнении армии шестью тысячами военных - РИА Новости, 21.11.2023

Минобороны Польши заявило о пополнении армии шестью тысячами военных

Численность польской армии за месяц увеличилась на шесть тысяч человек, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T00:34

2023-11-21T00:34

2023-11-21T00:34

польша

мариуш блащак

в мире

министерство обороны польши

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ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Численность польской армии за месяц увеличилась на шесть тысяч человек, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Двадцатого октября Блащак сообщал о том, что численность польской армии составляет 187 тысяч человек. "У нас уже более 193 тысяч профессиональных солдат, территориальной обороны и добровольной базовой военной службы", - написал Блащак в соцсети Х. При этом министр напомнил, что целью польских властей по прежнему является доведение численности армии до 300 тысяч человек. "Достаточно быть решительным и хорошо управлять оборонными делами, чтобы воплотить в жизнь проект самой сильной сухопутной армии в Европе", - написал он.

https://ria.ru/20231120/opros-1910573651.html

польша

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польша, мариуш блащак, в мире, министерство обороны польши