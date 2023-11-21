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Минобороны Польши заявило о пополнении армии шестью тысячами военных - РИА Новости, 21.11.2023
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00:34 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/polsha-1910700598.html
Минобороны Польши заявило о пополнении армии шестью тысячами военных
Минобороны Польши заявило о пополнении армии шестью тысячами военных - РИА Новости, 21.11.2023
Минобороны Польши заявило о пополнении армии шестью тысячами военных
Численность польской армии за месяц увеличилась на шесть тысяч человек, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T00:34
2023-11-21T00:34
польша
мариуш блащак
в мире
министерство обороны польши
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ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Численность польской армии за месяц увеличилась на шесть тысяч человек, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Двадцатого октября Блащак сообщал о том, что численность польской армии составляет 187 тысяч человек. "У нас уже более 193 тысяч профессиональных солдат, территориальной обороны и добровольной базовой военной службы", - написал Блащак в соцсети Х. При этом министр напомнил, что целью польских властей по прежнему является доведение численности армии до 300 тысяч человек. "Достаточно быть решительным и хорошо управлять оборонными делами, чтобы воплотить в жизнь проект самой сильной сухопутной армии в Европе", - написал он.
https://ria.ru/20231120/opros-1910573651.html
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польша, мариуш блащак, в мире, министерство обороны польши
Польша, Мариуш Блащак, В мире, Министерство обороны Польши
Минобороны Польши заявило о пополнении армии шестью тысячами военных

Глава минобороны Польши Блащак заявил о пополнении армии шестью тысячами военных

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Численность польской армии за месяц увеличилась на шесть тысяч человек, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Двадцатого октября Блащак сообщал о том, что численность польской армии составляет 187 тысяч человек.
"У нас уже более 193 тысяч профессиональных солдат, территориальной обороны и добровольной базовой военной службы", - написал Блащак в соцсети Х.
При этом министр напомнил, что целью польских властей по прежнему является доведение численности армии до 300 тысяч человек. "Достаточно быть решительным и хорошо управлять оборонными делами, чтобы воплотить в жизнь проект самой сильной сухопутной армии в Европе", - написал он.
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ПольшаМариуш БлащакВ миреМинистерство обороны Польши
 
 
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