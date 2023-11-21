https://ria.ru/20231121/polsha-1910700598.html
Минобороны Польши заявило о пополнении армии шестью тысячами военных
Минобороны Польши заявило о пополнении армии шестью тысячами военных - РИА Новости, 21.11.2023
Минобороны Польши заявило о пополнении армии шестью тысячами военных
Численность польской армии за месяц увеличилась на шесть тысяч человек, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T00:34
2023-11-21T00:34
2023-11-21T00:34
польша
мариуш блащак
в мире
министерство обороны польши
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_75953c14f1fd24643f3bc202a09e3e73.jpg
ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Численность польской армии за месяц увеличилась на шесть тысяч человек, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Двадцатого октября Блащак сообщал о том, что численность польской армии составляет 187 тысяч человек. "У нас уже более 193 тысяч профессиональных солдат, территориальной обороны и добровольной базовой военной службы", - написал Блащак в соцсети Х. При этом министр напомнил, что целью польских властей по прежнему является доведение численности армии до 300 тысяч человек. "Достаточно быть решительным и хорошо управлять оборонными делами, чтобы воплотить в жизнь проект самой сильной сухопутной армии в Европе", - написал он.
https://ria.ru/20231120/opros-1910573651.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_91:0:1911:1365_1920x0_80_0_0_cc1548f2915160f192c0bb8676e348d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, мариуш блащак, в мире, министерство обороны польши
Польша, Мариуш Блащак, В мире, Министерство обороны Польши
Минобороны Польши заявило о пополнении армии шестью тысячами военных
Глава минобороны Польши Блащак заявил о пополнении армии шестью тысячами военных
ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Численность польской армии за месяц увеличилась на шесть тысяч человек, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Двадцатого октября Блащак сообщал о том, что численность польской армии составляет 187 тысяч человек.
"У нас уже более 193 тысяч профессиональных солдат, территориальной обороны и добровольной базовой военной службы", - написал Блащак в соцсети Х.
При этом министр напомнил, что целью польских властей по прежнему является доведение численности армии до 300 тысяч человек. "Достаточно быть решительным и хорошо управлять оборонными делами, чтобы воплотить в жизнь проект самой сильной сухопутной армии в Европе", - написал он.
Правительство Польши должно экономить на себе, считают 66 процентов граждан