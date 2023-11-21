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На Камчатке выявили сеть подпольных покерных клубов - РИА Новости, 21.11.2023
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02:08 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/poker-1910706095.html
На Камчатке выявили сеть подпольных покерных клубов
На Камчатке выявили сеть подпольных покерных клубов - РИА Новости, 21.11.2023
На Камчатке выявили сеть подпольных покерных клубов
Правоохранительные органы на Камчатке накрыли сеть подпольных клубов, где занимались игрой в покер, сообщила пресс-служба управления СК России по Камчатскому... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T02:08
2023-11-21T02:08
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россия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы на Камчатке накрыли сеть подпольных клубов, где занимались игрой в покер, сообщила пресс-служба управления СК России по Камчатскому краю. "Злоумышленники с сентября 2021 года в целях незаконного обогащения приискали три нежилых помещения по проспектам 50 лет Октября и Циолковского, по улице Зеркальной в Петропавловске-Камчатском, где организовали проведение карточной игры в покер", - говорится в сообщении. Согласно правилам незаконного клуба, организаторы получали от посетителей наличные денежные средства, что являлось условием их участия в играх, назначали крупье на игру, осуществляли обмен денежных средств игроков на фишки, выплату выигрышей. Всего в ходе совместной операции ФСБ, СК, полиции и Росгвардии задержаны трое местных жителей. Изъято игровое оборудование и денежные средства. Их размер пока правоохранители не разглашают. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенных организованной группой).
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камчатка, россия, камчатский край, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Камчатка, Россия, Камчатский край, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На Камчатке выявили сеть подпольных покерных клубов

Правоохранители на Камчатке накрыли сеть подпольных покерных клубов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы на Камчатке накрыли сеть подпольных клубов, где занимались игрой в покер, сообщила пресс-служба управления СК России по Камчатскому краю.
«
"Злоумышленники с сентября 2021 года в целях незаконного обогащения приискали три нежилых помещения по проспектам 50 лет Октября и Циолковского, по улице Зеркальной в Петропавловске-Камчатском, где организовали проведение карточной игры в покер", - говорится в сообщении.
Согласно правилам незаконного клуба, организаторы получали от посетителей наличные денежные средства, что являлось условием их участия в играх, назначали крупье на игру, осуществляли обмен денежных средств игроков на фишки, выплату выигрышей.
Всего в ходе совместной операции ФСБ, СК, полиции и Росгвардии задержаны трое местных жителей. Изъято игровое оборудование и денежные средства. Их размер пока правоохранители не разглашают. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенных организованной группой).
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КамчаткаРоссияКамчатский крайПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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