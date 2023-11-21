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На Камчатке выявили сеть подпольных покерных клубов

На Камчатке выявили сеть подпольных покерных клубов - РИА Новости, 21.11.2023

На Камчатке выявили сеть подпольных покерных клубов

Правоохранительные органы на Камчатке накрыли сеть подпольных клубов, где занимались игрой в покер, сообщила пресс-служба управления СК России по Камчатскому... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T02:08

2023-11-21T02:08

2023-11-21T02:08

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы на Камчатке накрыли сеть подпольных клубов, где занимались игрой в покер, сообщила пресс-служба управления СК России по Камчатскому краю. "Злоумышленники с сентября 2021 года в целях незаконного обогащения приискали три нежилых помещения по проспектам 50 лет Октября и Циолковского, по улице Зеркальной в Петропавловске-Камчатском, где организовали проведение карточной игры в покер", - говорится в сообщении. Согласно правилам незаконного клуба, организаторы получали от посетителей наличные денежные средства, что являлось условием их участия в играх, назначали крупье на игру, осуществляли обмен денежных средств игроков на фишки, выплату выигрышей. Всего в ходе совместной операции ФСБ, СК, полиции и Росгвардии задержаны трое местных жителей. Изъято игровое оборудование и денежные средства. Их размер пока правоохранители не разглашают. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенных организованной группой).

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