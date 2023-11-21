Лидер ХАМАС заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем
Лидер ХАМАС Хания заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем
© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о прогрессе в обсуждении перемирия.
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"Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии", — говорится в заявлении, которое приводит Telegram-канал движения.
Как передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на представителя ХАМАС, выступающий в роли посредника Катар должен раскрыть детали сделки в ближайшие часы.
На прошлой неделе газета The Washington Post сообщала, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысячи человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.