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Лидер ХАМАС заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем - РИА Новости, 21.11.2023
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05:52 21.11.2023 (обновлено: 08:52 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/peremirie-1910712839.html
Лидер ХАМАС заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем
Лидер ХАМАС заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем - РИА Новости, 21.11.2023
Лидер ХАМАС заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем
Глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о прогрессе в обсуждении перемирия. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T05:52
2023-11-21T08:52
катар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
исмаил хания
оон
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о прогрессе в обсуждении перемирия.&quot;Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии&quot;, — говорится в заявлении, которое приводит Telegram-канал движения.Как передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на представителя ХАМАС, выступающий в роли посредника Катар должен раскрыть детали сделки в ближайшие часы.На прошлой неделе газета The Washington Post сообщала, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысячи человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
https://ria.ru/20231120/gaza-1910500739.html
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катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, исмаил хания, оон, владимир путин, россия
Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Исмаил Хания, ООН, Владимир Путин, Россия
Лидер ХАМАС заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем

Лидер ХАМАС Хания заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о прогрессе в обсуждении перемирия.
«

"Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии", — говорится в заявлении, которое приводит Telegram-канал движения.

Как передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на представителя ХАМАС, выступающий в роли посредника Катар должен раскрыть детали сделки в ближайшие часы.
На прошлой неделе газета The Washington Post сообщала, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысячи человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
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КатарХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильИсмаил ХанияООНВладимир ПутинРоссия
 
 
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