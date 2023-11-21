https://ria.ru/20231121/peremirie-1910712839.html

Лидер ХАМАС заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем

Лидер ХАМАС заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем - РИА Новости, 21.11.2023

Лидер ХАМАС заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем

Глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о прогрессе в обсуждении перемирия. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T05:52

2023-11-21T05:52

2023-11-21T08:52

катар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

исмаил хания

оон

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567793450_0:0:2782:1566_1920x0_80_0_0_5d9a931614feedbe1e1833f2694de84b.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о прогрессе в обсуждении перемирия."Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии", — говорится в заявлении, которое приводит Telegram-канал движения.Как передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на представителя ХАМАС, выступающий в роли посредника Катар должен раскрыть детали сделки в ближайшие часы.На прошлой неделе газета The Washington Post сообщала, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысячи человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231120/gaza-1910500739.html

https://ria.ru/20231120/operatsiya-1910621481.html

катар

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, исмаил хания, оон, владимир путин, россия