https://ria.ru/20231121/peregovory-1910866008.html
Рахмон заявил, что Таджикистан настроен на сотрудничество с Россией
Рахмон заявил, что Таджикистан настроен на сотрудничество с Россией - РИА Новости, 21.11.2023
Рахмон заявил, что Таджикистан настроен на сотрудничество с Россией
Таджикистан настроен на совместную работу по продвижению всего комплекса вопросов сотрудничества Душанбе и Москвы, заявил во вторник президент страны Эмомали... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:55
2023-11-21T16:55
2023-11-21T16:55
таджикистан
россия
эмомали рахмон
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Таджикистан настроен на совместную работу по продвижению всего комплекса вопросов сотрудничества Душанбе и Москвы, заявил во вторник президент страны Эмомали Рахмон. "Мы настроены на дальнейшую совместную работу по всестороннему продвижению всего комплекса взаимодействия наших двух стран", - сказал Рахмон по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html
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таджикистан, россия, эмомали рахмон, владимир путин
Таджикистан, Россия, Эмомали Рахмон, Владимир Путин
Рахмон заявил, что Таджикистан настроен на сотрудничество с Россией
Рахмон: Таджикистан настроен на работу по продвижению сотрудничества с Россией