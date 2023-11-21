https://ria.ru/20231121/peregovory-1910866008.html

Рахмон заявил, что Таджикистан настроен на сотрудничество с Россией

Рахмон заявил, что Таджикистан настроен на сотрудничество с Россией - РИА Новости, 21.11.2023

Рахмон заявил, что Таджикистан настроен на сотрудничество с Россией

Таджикистан настроен на совместную работу по продвижению всего комплекса вопросов сотрудничества Душанбе и Москвы, заявил во вторник президент страны Эмомали... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:55

2023-11-21T16:55

2023-11-21T16:55

таджикистан

россия

эмомали рахмон

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Таджикистан настроен на совместную работу по продвижению всего комплекса вопросов сотрудничества Душанбе и Москвы, заявил во вторник президент страны Эмомали Рахмон. "Мы настроены на дальнейшую совместную работу по всестороннему продвижению всего комплекса взаимодействия наших двух стран", - сказал Рахмон по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html

таджикистан

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таджикистан, россия, эмомали рахмон, владимир путин