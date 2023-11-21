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МИД Катара: переговоры о перемирии Израиля с ХАМАС вышли на финишную прямую - РИА Новости, 21.11.2023
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13:25 21.11.2023 (обновлено: 14:37 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/peregovory-1910794579.html
МИД Катара: переговоры о перемирии Израиля с ХАМАС вышли на финишную прямую
МИД Катара: переговоры о перемирии Израиля с ХАМАС вышли на финишную прямую - РИА Новости, 21.11.2023
МИД Катара: переговоры о перемирии Израиля с ХАМАС вышли на финишную прямую
Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую, параметры договоренности станут известны позже, заявил представитель МИД Катара Маджид... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:25
2023-11-21T14:37
в мире
катар
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую, параметры договоренности станут известны позже, заявил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."Переговоры &lt;...&gt; вышли на финишную прямую, но не можем предоставить какие-либо подробности до достижения окончательной договоренности", — отметил он.Ранее глава политбюро правящего в секторе Газа движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о прогрессе в обсуждении условий. Катар выступает посредником в переговорном процессе.По данным газеты Washington Post, речь идет о пятидневной паузе в боях внутри анклава в обмен на освобождение заложников.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысячи человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
https://ria.ru/20231115/rassledovanie-1909707262.html
https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html
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в мире, катар, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Катара: переговоры о перемирии Израиля с ХАМАС вышли на финишную прямую

МИД Катара: переговоры о перемирии Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую

© AP Photo / Hatem AliРазрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа
Разрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Разрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую, параметры договоренности станут известны позже, заявил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Переговоры <...> вышли на финишную прямую, но не можем предоставить какие-либо подробности до достижения окончательной договоренности", — отметил он.
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Ранее глава политбюро правящего в секторе Газа движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о прогрессе в обсуждении условий. Катар выступает посредником в переговорном процессе.
По данным газеты Washington Post, речь идет о пятидневной паузе в боях внутри анклава в обмен на освобождение заложников.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысячи человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
 
В миреКатарИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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