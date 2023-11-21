https://ria.ru/20231121/peregovory-1910794579.html

МИД Катара: переговоры о перемирии Израиля с ХАМАС вышли на финишную прямую

МИД Катара: переговоры о перемирии Израиля с ХАМАС вышли на финишную прямую - РИА Новости, 21.11.2023

МИД Катара: переговоры о перемирии Израиля с ХАМАС вышли на финишную прямую

Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую, параметры договоренности станут известны позже, заявил представитель МИД Катара Маджид... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:25

2023-11-21T13:25

2023-11-21T14:37

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катар

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую, параметры договоренности станут известны позже, заявил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."Переговоры <...> вышли на финишную прямую, но не можем предоставить какие-либо подробности до достижения окончательной договоренности", — отметил он.Ранее глава политбюро правящего в секторе Газа движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о прогрессе в обсуждении условий. Катар выступает посредником в переговорном процессе.По данным газеты Washington Post, речь идет о пятидневной паузе в боях внутри анклава в обмен на освобождение заложников.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысячи человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231115/rassledovanie-1909707262.html

https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, катар, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году