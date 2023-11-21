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"Истерика в офисе": в Киеве объяснили, для чего приезжал шеф Пентагона - РИА Новости, 21.11.2023
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06:17 21.11.2023 (обновлено: 10:01 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/pentagon-1910714136.html
"Истерика в офисе": в Киеве объяснили, для чего приезжал шеф Пентагона
"Истерика в офисе": в Киеве объяснили, для чего приезжал шеф Пентагона - РИА Новости, 21.11.2023
"Истерика в офисе": в Киеве объяснили, для чего приезжал шеф Пентагона
Министр обороны США Ллойд Остин приехал в Киев для того, чтобы поддержать репутацию Владимира Зеленского, однако никакой реальной помощи не пообещал, такое... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T06:17
2023-11-21T10:01
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
ллойд остин
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин приехал в Киев для того, чтобы поддержать репутацию Владимира Зеленского, однако никакой реальной помощи не пообещал, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."У Зеленского в офисе уже истерика. Срочно прилетел Остин, чтобы как-то его поддержать, чтобы Зеленский еще немного продержался на плаву как поплавок и мог сказать, что к нему приехал сам министр обороны США", — заявил эксперт.По словам Соскина, шеф Пентагона на фоне успехов российской армии на поле боя не пообещал ни дополнительного финансирования, ни нового пакета военной помощи."Россияне только что ударили управляемой авиабомбой, нанесли очень тяжелый удар по украинцам. Вот это понятно. А что делают Соединенные Штаты?" — задается вопросом эксперт.Соскин добавил, что режим Зеленского не сегодняшний день уже ничего не может без поддержки США, а конгресс, по его словам, не собирается одобрять новый пакет помощи Украине.В понедельник во время визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что у США нет для Украины "волшебной палочки" в конфликте с Россией. По его словам, результаты Украины на поле боя зависят только от способности ВСУ синхронизировать использование различных вооружений.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910711048.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, ллойд остин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Истерика в офисе": в Киеве объяснили, для чего приезжал шеф Пентагона

Экс-советник Кучмы Соскин: Остин приехал в Киев для утешения Зеленского

© AFP 2023 / W.G. DunlopМинистр обороны США Ллойд Остин в Киеве
Министр обороны США Ллойд Остин в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AFP 2023 / W.G. Dunlop
Министр обороны США Ллойд Остин в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин приехал в Киев для того, чтобы поддержать репутацию Владимира Зеленского, однако никакой реальной помощи не пообещал, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"У Зеленского в офисе уже истерика. Срочно прилетел Остин, чтобы как-то его поддержать, чтобы Зеленский еще немного продержался на плаву как поплавок и мог сказать, что к нему приехал сам министр обороны США", — заявил эксперт.
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По словам Соскина, шеф Пентагона на фоне успехов российской армии на поле боя не пообещал ни дополнительного финансирования, ни нового пакета военной помощи.
«
"Россияне только что ударили управляемой авиабомбой, нанесли очень тяжелый удар по украинцам. Вот это понятно. А что делают Соединенные Штаты?" — задается вопросом эксперт.
Соскин добавил, что режим Зеленского не сегодняшний день уже ничего не может без поддержки США, а конгресс, по его словам, не собирается одобрять новый пакет помощи Украине.
В понедельник во время визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что у США нет для Украины "волшебной палочки" в конфликте с Россией. По его словам, результаты Украины на поле боя зависят только от способности ВСУ синхронизировать использование различных вооружений.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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