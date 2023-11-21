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"Волшебная палочка": глава Пентагона сообщил Зеленскому страшную новость - РИА Новости, 21.11.2023
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02:23 21.11.2023 (обновлено: 10:05 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/pentagon-1910706682.html
"Волшебная палочка": глава Пентагона сообщил Зеленскому страшную новость
"Волшебная палочка": глава Пентагона сообщил Зеленскому страшную новость - РИА Новости, 21.11.2023
"Волшебная палочка": глава Пентагона сообщил Зеленскому страшную новость
У США нет для Украины "волшебной палочки" в конфликте с Россией, такое заявление в понедельник сделал глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Киеве... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T02:23
2023-11-21T10:05
в мире
сша
украина
россия
ллойд остин
владимир зеленский
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. У США нет для Украины "волшебной палочки" в конфликте с Россией, такое заявление в понедельник сделал глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Киеве после встречи с Владимиром Зеленским, его слова приводит издание "Страна.ua"."В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой", — сказал он.По словам Остина, результаты Украины на поле боя зависят от способности ВСУ синхронизировать использование различных вооружений, которые предоставляются западными странами.&quot;Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем&quot;, — добавил Остин.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20231120/konflikt-1910570254.html
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в мире, сша, украина, россия, ллойд остин, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, Ллойд Остин, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Волшебная палочка": глава Пентагона сообщил Зеленскому страшную новость

Глава Пентагона Остин: у США нет для Украины волшебного оружия

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. У США нет для Украины "волшебной палочки" в конфликте с Россией, такое заявление в понедельник сделал глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Киеве после встречи с Владимиром Зеленским, его слова приводит издание "Страна.ua".
"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой", — сказал он.
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По словам Остина, результаты Украины на поле боя зависят от способности ВСУ синхронизировать использование различных вооружений, которые предоставляются западными странами.
«

"Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", — добавил Остин.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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В миреСШАУкраинаРоссияЛлойд ОстинВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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