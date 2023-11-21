https://ria.ru/20231121/pentagon-1910706682.html

"Волшебная палочка": глава Пентагона сообщил Зеленскому страшную новость

"Волшебная палочка": глава Пентагона сообщил Зеленскому страшную новость - РИА Новости, 21.11.2023

"Волшебная палочка": глава Пентагона сообщил Зеленскому страшную новость

У США нет для Украины "волшебной палочки" в конфликте с Россией, такое заявление в понедельник сделал глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Киеве... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T02:23

2023-11-21T02:23

2023-11-21T10:05

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министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. У США нет для Украины "волшебной палочки" в конфликте с Россией, такое заявление в понедельник сделал глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Киеве после встречи с Владимиром Зеленским, его слова приводит издание "Страна.ua"."В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой", — сказал он.По словам Остина, результаты Украины на поле боя зависят от способности ВСУ синхронизировать использование различных вооружений, которые предоставляются западными странами."Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", — добавил Остин.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20231120/konflikt-1910570254.html

https://ria.ru/20231121/detal-1910703785.html

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в мире, сша, украина, россия, ллойд остин, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины