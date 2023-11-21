https://ria.ru/20231121/pentagon-1910706682.html
"Волшебная палочка": глава Пентагона сообщил Зеленскому страшную новость
"Волшебная палочка": глава Пентагона сообщил Зеленскому страшную новость - РИА Новости, 21.11.2023
"Волшебная палочка": глава Пентагона сообщил Зеленскому страшную новость
У США нет для Украины "волшебной палочки" в конфликте с Россией, такое заявление в понедельник сделал глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Киеве... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T02:23
2023-11-21T02:23
2023-11-21T10:05
в мире
сша
украина
россия
ллойд остин
владимир зеленский
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910751656_0:209:2000:1334_1920x0_80_0_0_e1476a4c33e6e54bd9209773c110f2eb.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. У США нет для Украины "волшебной палочки" в конфликте с Россией, такое заявление в понедельник сделал глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Киеве после встречи с Владимиром Зеленским, его слова приводит издание "Страна.ua"."В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой", — сказал он.По словам Остина, результаты Украины на поле боя зависят от способности ВСУ синхронизировать использование различных вооружений, которые предоставляются западными странами."Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", — добавил Остин.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20231120/konflikt-1910570254.html
https://ria.ru/20231121/detal-1910703785.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910751656_63:0:1842:1334_1920x0_80_0_0_6d944e0d18d17a769c1905e57265c4dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, ллойд остин, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, Ллойд Остин, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Волшебная палочка": глава Пентагона сообщил Зеленскому страшную новость
Глава Пентагона Остин: у США нет для Украины волшебного оружия