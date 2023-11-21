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Россиянам рассказали о повышении пенсий в декабре - РИА Новости, 21.11.2023
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02:17 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/pensii-1910704018.html
Россиянам рассказали о повышении пенсий в декабре
Россиянам рассказали о повышении пенсий в декабре - РИА Новости, 21.11.2023
Россиянам рассказали о повышении пенсий в декабре
В декабре пенсии повысят пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в сентябре, а также тем, кто достиг 80 лет, рассказал агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T02:17
2023-11-21T02:17
общество
андрей гиринский
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В декабре пенсии повысят пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в сентябре, а также тем, кто достиг 80 лет, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Более масштабный рост запланирован на январь 2024 года - с этого месяца все пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 7,5 процента. “При размере пенсии примерно в 20 тысяч рублей прибавка в натуральном выражении в результате индексации составит около полутора тысяч рублей ежемесячно”, - подсчитал экономист.Годовой прирост в среднем составит 18 тысяч рублей. Если текущий размер пенсий выше, то и прибавка будет больше, добавил он.При этом большинство пенсионеров в декабре получат и январские выплаты. В связи с новогодними праздниками их перечислят заранее - до конца декабря, заключил Гиринский.
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общество, андрей гиринский, рудн, пенсия, пенсионеры, пенсии, россия
Общество, Андрей Гиринский, РУДН, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии, Россия
Россиянам рассказали о повышении пенсий в декабре

Доцент Гиринский сообщил о повышении пенсий в декабре россиянам старше 80 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В декабре пенсии повысят пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в сентябре, а также тем, кто достиг 80 лет, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Более масштабный рост запланирован на январь 2024 года - с этого месяца все пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 7,5 процента. “При размере пенсии примерно в 20 тысяч рублей прибавка в натуральном выражении в результате индексации составит около полутора тысяч рублей ежемесячно”, - подсчитал экономист.
Годовой прирост в среднем составит 18 тысяч рублей. Если текущий размер пенсий выше, то и прибавка будет больше, добавил он.
При этом большинство пенсионеров в декабре получат и январские выплаты. В связи с новогодними праздниками их перечислят заранее - до конца декабря, заключил Гиринский.
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