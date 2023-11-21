https://ria.ru/20231121/pensii-1910704018.html

Россиянам рассказали о повышении пенсий в декабре

Россиянам рассказали о повышении пенсий в декабре - РИА Новости, 21.11.2023

Россиянам рассказали о повышении пенсий в декабре

В декабре пенсии повысят пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в сентябре, а также тем, кто достиг 80 лет, рассказал агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T02:17

2023-11-21T02:17

2023-11-21T02:17

общество

андрей гиринский

рудн

пенсия

пенсионеры

пенсии

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В декабре пенсии повысят пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в сентябре, а также тем, кто достиг 80 лет, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Более масштабный рост запланирован на январь 2024 года - с этого месяца все пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 7,5 процента. “При размере пенсии примерно в 20 тысяч рублей прибавка в натуральном выражении в результате индексации составит около полутора тысяч рублей ежемесячно”, - подсчитал экономист.Годовой прирост в среднем составит 18 тысяч рублей. Если текущий размер пенсий выше, то и прибавка будет больше, добавил он.При этом большинство пенсионеров в декабре получат и январские выплаты. В связи с новогодними праздниками их перечислят заранее - до конца декабря, заключил Гиринский.

https://ria.ru/20231120/pensiya-1910601237.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, андрей гиринский, рудн, пенсия, пенсионеры, пенсии, россия