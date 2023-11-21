https://ria.ru/20231121/otnosheniya-1910889460.html
Песков оценил двусторонние отношения России и Таджикистана
Песков оценил двусторонние отношения России и Таджикистана - РИА Новости, 21.11.2023
Песков оценил двусторонние отношения России и Таджикистана
Отношения России и Таджикистана развиваются успешно, нет поводов говорить о каких-то претензиях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:17
2023-11-21T18:17
2023-11-21T18:23
россия
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отношения России и Таджикистана развиваются успешно, нет поводов говорить о каких-то претензиях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.Во вторник в Кремле состоялись переговоры президентов двух стран, стороны обсудили сотрудничество в экономической сфере, в международных форматах, а также вопросы безопасности в регионе."У нас настолько гармонично развивается наше сотрудничество, которое во многом подкрепляется прекрасными дружескими отношениями между двумя лидерами, что я не думаю, что можно говорить о каких-то претензиях", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html
россия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd4dba226de4fc6e805ff576f0e55b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан
Песков оценил двусторонние отношения России и Таджикистана
Песков: отношения России и Таджикистана развиваются успешно
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Отношения России и Таджикистана развиваются успешно, нет поводов говорить о каких-то претензиях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
Во вторник в Кремле состоялись переговоры президентов двух стран, стороны обсудили сотрудничество в экономической сфере, в международных форматах, а также вопросы безопасности в регионе.
"У нас настолько гармонично развивается наше сотрудничество, которое во многом подкрепляется прекрасными дружескими отношениями между двумя лидерами, что я не думаю, что можно говорить о каких-то претензиях", - сказал Песков.
Межгосударственные отношения России и Таджикистана