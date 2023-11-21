https://ria.ru/20231121/otnosheniya-1910889460.html

Песков оценил двусторонние отношения России и Таджикистана

Песков оценил двусторонние отношения России и Таджикистана - РИА Новости, 21.11.2023

Песков оценил двусторонние отношения России и Таджикистана

Отношения России и Таджикистана развиваются успешно, нет поводов говорить о каких-то претензиях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:17

2023-11-21T18:17

2023-11-21T18:23

россия

таджикистан

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отношения России и Таджикистана развиваются успешно, нет поводов говорить о каких-то претензиях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.Во вторник в Кремле состоялись переговоры президентов двух стран, стороны обсудили сотрудничество в экономической сфере, в международных форматах, а также вопросы безопасности в регионе."У нас настолько гармонично развивается наше сотрудничество, которое во многом подкрепляется прекрасными дружескими отношениями между двумя лидерами, что я не думаю, что можно говорить о каких-то претензиях", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html

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