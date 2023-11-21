https://ria.ru/20231121/oteli-1910881743.html

Отели на источниках Мостовского района Кубани заполнятся в Новый год

Отели на источниках Мостовского района Кубани заполнятся в Новый год - РИА Новости, 21.11.2023

Отели на источниках Мостовского района Кубани заполнятся в Новый год

Загрузка отелей на термальных источниках Мостовского района Краснодарского края в Новый год достигнет 97%, притом что количество мест размещения в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:47

2023-11-21T17:47

2023-11-21T17:47

краснодарский край

краснодарский край

мостовский район

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КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Загрузка отелей на термальных источниках Мостовского района Краснодарского края в Новый год достигнет 97%, притом что количество мест размещения в муниципалитете увеличилось за год почти в два раза, сообщил РИА Новости глава района Сергей Ласунов. Мостовской район обладает высоким лечебно-оздоровительным потенциалом. Его недра хранят в себе большие запасы минеральных вод – горячих и холодных. Термальные источники обогащают организм витаминами и микроэлементами, улучшают состояние кожи, успокаивают, снимают напряжение и стресс. По словам главы, на территории района открыты четыре месторождения термальных вод и 28 скважин, из которых пять могут быть использованы при увеличении количества потребителей. "В настоящее время средняя загрузка мест размещения на термальных источниках составляет 70,8%. За 10 месяцев 2023 года Мостовской район посетило 308,7 тысячи туристов - прирост к аналогичному периоду 2022 года более чем 11 тысяч человек. На конец года планируется принять свыше 390 тысяч человек. В период пиковых нагрузок, в новогодние каникулы в том числе, загрузка мест размещения составит 97%", - рассказал Ласунов. Он добавил, что всего на территории Мостовского района функционируют 16 отелей и баз отдыха, предлагающих гостям бассейны с термальными водами. Они включают 459 номеров, при этом количество койко-мест за год выросло в 1,7 раза и составляет 1143 места. На территории баз отдыха туристам предлагают посетить русскую баню на дровах, окунуться в "молодильную купель" - термальный источник, который можно наполнить отварами целебных трав и морской солью, попробовать термальную воду на вкус из местных бюветов. В преддверии новогодних праздников места отдыха Мостовского района приглашают туристов отметить Новый год-2024 вместе: "поплавать в теплой минеральной воде, любуясь снежными шапками гор". Туры на новогодние каникулы и дни Рождества наполнят праздничной программой: банкеты, фейерверки, анимационные программы, костюмированные балы и дискотеки, отмечают власти района.

https://ria.ru/20231121/zerno-1910700721.html

https://ria.ru/20231117/kuban-1910030444.html

https://ria.ru/20231121/dolschiki-1910701333.html

краснодарский край

мостовский район

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краснодарский край, мостовский район