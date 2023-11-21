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В РСА предрекли возвращение в 90-е из-за отмены подтверждения ОСАГО - РИА Новости, 21.11.2023
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11:17 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/osago-1910754881.html
В РСА предрекли возвращение в 90-е из-за отмены подтверждения ОСАГО
В РСА предрекли возвращение в 90-е из-за отмены подтверждения ОСАГО - РИА Новости, 21.11.2023
В РСА предрекли возвращение в 90-е из-за отмены подтверждения ОСАГО
Страховщики обеспокоены возможной отменой обязанности предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства - это "вернет" водителей в 1990-е годы и... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:17
2023-11-21T11:17
общество
авто
евгений москвичев
госдума рф
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Страховщики обеспокоены возможной отменой обязанности предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства - это "вернет" водителей в 1990-е годы и приведет к "разборкам" на дорогах, поэтому обязательно необходима фотофиксация дорожными камерами, сказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА). "Проверка полиса ОСАГО при регистрации автомобиля - один из вариантов контроля наличия ОСАГО у водителя. И если просто его убрать, мы можем вернуться в 90-е годы и к "разборкам" на дорогах", - сказали в РСА. "Поэтому контроль необходимо сохранить, но он может быть изменен. Мы видим наиболее эффективным способом фотофиксацию. И считаем, что если отмена проверки при регистрации будет сопровождаться запуском камер, то негативных последствий не должно произойти. Но это должно происходить одновременно", - добавили там. Госдума 7 ноября приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства. Автором инициативы выступил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев. Директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов в кулуарах форума Finopolis-23 в свою очередь говорил журналистам, что исключить полис ОСАГО из списка необходимых документов при регистрации автомобиля можно только при появлении обязательной фотофиксации дорожными камерами, которые будут определять незастрахованные транспортные средства.
https://ria.ru/20231026/podmoskove-1905389654.html
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общество, авто, евгений москвичев, госдума рф, осаго, россия
Общество, Авто, Евгений Москвичев, Госдума РФ, ОСАГО, Россия
В РСА предрекли возвращение в 90-е из-за отмены подтверждения ОСАГО

РСА: возможная отмена ОСАГО при регистрации авто вернет водителей в 90-е годы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтовладелец оформляет страховой полис ОСАГО в приложении
Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО в приложении - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО в приложении. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Страховщики обеспокоены возможной отменой обязанности предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства - это "вернет" водителей в 1990-е годы и приведет к "разборкам" на дорогах, поэтому обязательно необходима фотофиксация дорожными камерами, сказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
«
"Проверка полиса ОСАГО при регистрации автомобиля - один из вариантов контроля наличия ОСАГО у водителя. И если просто его убрать, мы можем вернуться в 90-е годы и к "разборкам" на дорогах", - сказали в РСА.
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"Поэтому контроль необходимо сохранить, но он может быть изменен. Мы видим наиболее эффективным способом фотофиксацию. И считаем, что если отмена проверки при регистрации будет сопровождаться запуском камер, то негативных последствий не должно произойти. Но это должно происходить одновременно", - добавили там.
Госдума 7 ноября приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства. Автором инициативы выступил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.
Директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов в кулуарах форума Finopolis-23 в свою очередь говорил журналистам, что исключить полис ОСАГО из списка необходимых документов при регистрации автомобиля можно только при появлении обязательной фотофиксации дорожными камерами, которые будут определять незастрахованные транспортные средства.
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