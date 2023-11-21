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Онлайн-услугу обновили для льготников в Московской области - РИА Новости, 21.11.2023
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Новости Подмосковья
 
20:29 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/onlayn-usluga-1910915231.html
Онлайн-услугу обновили для льготников в Московской области
Онлайн-услугу обновили для льготников в Московской области - РИА Новости, 21.11.2023
Онлайн-услугу обновили для льготников в Московской области
В электронную форму услуги "Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками" в Московской области внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:29
2023-11-21T20:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
льготы
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В электронную форму услуги "Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками" в Московской области внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. "В 2023 году на региональном портале госуслуг за получением льготных путевок в санатории и на курорты обратилось порядка 57 тысяч жителей Подмосковья. Теперь в онлайн-форму внедрен сервис предпроверки ранее поданного заявления. Если по предыдущей заявке решение еще не принято, подать новую не получится. "Умный" сервис поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги", – сообщила министр государственного управления информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее цитирует пресс-служба. В Подмосковье право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники, например, ветераны труда и боевых действий, инвалиды, а также дети-инвалиды и их сопровождающие, пенсионеры и граждане, достигшие предпенсионного возраста. Чтобы получить бесплатную путевку, необходимо встать на учет. Для этого нужно подать электронное заявление на региональном портале. Услуга доступна в разделе "Соцподдержка" – "Организация отдыха". В рамках услуги также можно проверить свою очередь на получение путевки.
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московская область (подмосковье), общество, льготы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Льготы

Онлайн-услугу обновили для льготников в Московской области

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМужчина занимается лечебным терренкуром в санатории в Железноводске
Мужчина занимается лечебным терренкуром в санатории в Железноводске - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Мужчина занимается лечебным терренкуром в санатории в Железноводске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В электронную форму услуги "Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками" в Московской области внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
"В 2023 году на региональном портале госуслуг за получением льготных путевок в санатории и на курорты обратилось порядка 57 тысяч жителей Подмосковья. Теперь в онлайн-форму внедрен сервис предпроверки ранее поданного заявления. Если по предыдущей заявке решение еще не принято, подать новую не получится. "Умный" сервис поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги", – сообщила министр государственного управления информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее цитирует пресс-служба.
В Подмосковье право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники, например, ветераны труда и боевых действий, инвалиды, а также дети-инвалиды и их сопровождающие, пенсионеры и граждане, достигшие предпенсионного возраста.
Чтобы получить бесплатную путевку, необходимо встать на учет. Для этого нужно подать электронное заявление на региональном портале. Услуга доступна в разделе "Соцподдержка" – "Организация отдыха". В рамках услуги также можно проверить свою очередь на получение путевки.
Более 200 тысяч льготников Подмосковья получили цифровой соцпаспорт - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоЛьготы
 
 
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