Онлайн-услугу обновили для льготников в Московской области
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМужчина занимается лечебным терренкуром в санатории в Железноводске
Мужчина занимается лечебным терренкуром в санатории в Железноводске
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В электронную форму услуги "Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками" в Московской области внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
"В 2023 году на региональном портале госуслуг за получением льготных путевок в санатории и на курорты обратилось порядка 57 тысяч жителей Подмосковья. Теперь в онлайн-форму внедрен сервис предпроверки ранее поданного заявления. Если по предыдущей заявке решение еще не принято, подать новую не получится. "Умный" сервис поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги", – сообщила министр государственного управления информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее цитирует пресс-служба.
В Подмосковье право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники, например, ветераны труда и боевых действий, инвалиды, а также дети-инвалиды и их сопровождающие, пенсионеры и граждане, достигшие предпенсионного возраста.
Чтобы получить бесплатную путевку, необходимо встать на учет. Для этого нужно подать электронное заявление на региональном портале. Услуга доступна в разделе "Соцподдержка" – "Организация отдыха". В рамках услуги также можно проверить свою очередь на получение путевки.