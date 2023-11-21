https://ria.ru/20231121/onlayn-usluga-1910915231.html

Онлайн-услугу обновили для льготников в Московской области

Онлайн-услугу обновили для льготников в Московской области - РИА Новости, 21.11.2023

Онлайн-услугу обновили для льготников в Московской области

В электронную форму услуги "Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками" в Московской области внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T20:29

2023-11-21T20:29

2023-11-21T20:29

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В электронную форму услуги "Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками" в Московской области внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. "В 2023 году на региональном портале госуслуг за получением льготных путевок в санатории и на курорты обратилось порядка 57 тысяч жителей Подмосковья. Теперь в онлайн-форму внедрен сервис предпроверки ранее поданного заявления. Если по предыдущей заявке решение еще не принято, подать новую не получится. "Умный" сервис поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги", – сообщила министр государственного управления информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее цитирует пресс-служба. В Подмосковье право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники, например, ветераны труда и боевых действий, инвалиды, а также дети-инвалиды и их сопровождающие, пенсионеры и граждане, достигшие предпенсионного возраста. Чтобы получить бесплатную путевку, необходимо встать на учет. Для этого нужно подать электронное заявление на региональном портале. Услуга доступна в разделе "Соцподдержка" – "Организация отдыха". В рамках услуги также можно проверить свою очередь на получение путевки.

https://ria.ru/20231011/sotspasport-1901998254.html

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московская область (подмосковье), общество, льготы