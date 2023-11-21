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Министр обороны Армении не будет участвовать в заседании ОДКБ в Минске
Министр обороны Армении не будет участвовать в заседании ОДКБ в Минске - РИА Новости, 21.11.2023
Министр обороны Армении не будет участвовать в заседании ОДКБ в Минске
Министр обороны Армении Сурен Папикян не будет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь минобороны Арам Торосян. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T21:15
2023-11-21T21:15
2023-11-21T21:27
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян не будет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян в телефонной беседе с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД (Совета министров иностранных дел - ред.), Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ."Министр обороны Армении не будет участвовать в заседаниях ОДКБ в Минске", - сказал Торосян.Ранее от участия в саммите ОДКБ отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян.
https://ria.ru/20231121/odkb-1910766865.html
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в мире, армения, минск, одкб
В мире, Армения, Минск, ОДКБ
Министр обороны Армении не будет участвовать в заседании ОДКБ в Минске
Министр обороны Армении Папикян не будет участвовать в заседании ОДКБ в Минске