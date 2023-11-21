https://ria.ru/20231121/odkb-1910909161.html
Глава МИД Армении отказался ехать в Минск на мероприятия ОДКБ
Глава МИД Армении отказался ехать в Минск на мероприятия ОДКБ - РИА Новости, 21.11.2023
Глава МИД Армении отказался ехать в Минск на мероприятия ОДКБ
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонной беседы с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что не сможет участвовать в заседаниях... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:55
2023-11-21T19:55
2023-11-21T20:07
армения
минск
в мире
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859124402_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_5feaaac095560a013b6cb195b5e89dc4.jpg
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонной беседы с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске, сообщили в пресс-службе армянского МИД.Отмечается, что беседа состоялась по инициативе белорусской стороны."Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД (Совета министров иностранных дел - ред.) ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.По данным пресс-службы, в ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по армяно-белорусской двусторонней повестке.Ранее от участия в саммите ОДКБ отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909619257.html
армения
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859124402_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_21fa3e24ee4a52ccd48c5ec447909248.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, минск, в мире, одкб
Армения, Минск, В мире, ОДКБ
Глава МИД Армении отказался ехать в Минск на мероприятия ОДКБ
МИД Армении: Мирзоян не сможет участвовать в заседаниях ОДКБ в Минске
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонной беседы с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске, сообщили в пресс-службе
армянского МИД.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.
"Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД (Совета министров иностранных дел - ред.) ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным пресс-службы, в ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по армяно-белорусской двусторонней повестке.
Ранее от участия в саммите ОДКБ отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян
.
Пашинян высказался о позиции по ОДКБ