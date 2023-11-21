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Глава МИД Армении отказался ехать в Минск на мероприятия ОДКБ - РИА Новости, 21.11.2023
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19:55 21.11.2023 (обновлено: 20:07 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/odkb-1910909161.html
Глава МИД Армении отказался ехать в Минск на мероприятия ОДКБ
Глава МИД Армении отказался ехать в Минск на мероприятия ОДКБ - РИА Новости, 21.11.2023
Глава МИД Армении отказался ехать в Минск на мероприятия ОДКБ
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонной беседы с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что не сможет участвовать в заседаниях... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:55
2023-11-21T20:07
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонной беседы с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске, сообщили в пресс-службе армянского МИД.Отмечается, что беседа состоялась по инициативе белорусской стороны."Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД (Совета министров иностранных дел - ред.) ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.По данным пресс-службы, в ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по армяно-белорусской двусторонней повестке.Ранее от участия в саммите ОДКБ отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909619257.html
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армения, минск, в мире, одкб
Армения, Минск, В мире, ОДКБ
Глава МИД Армении отказался ехать в Минск на мероприятия ОДКБ

МИД Армении: Мирзоян не сможет участвовать в заседаниях ОДКБ в Минске

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонной беседы с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске, сообщили в пресс-службе армянского МИД.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.
"Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД (Совета министров иностранных дел - ред.) ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным пресс-службы, в ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по армяно-белорусской двусторонней повестке.
Ранее от участия в саммите ОДКБ отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Пашинян высказался о позиции по ОДКБ
15 ноября, 15:54
 
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