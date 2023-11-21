https://ria.ru/20231121/odkb-1910909161.html

Глава МИД Армении отказался ехать в Минск на мероприятия ОДКБ

Глава МИД Армении отказался ехать в Минск на мероприятия ОДКБ - РИА Новости, 21.11.2023

Глава МИД Армении отказался ехать в Минск на мероприятия ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонной беседы с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что не сможет участвовать в заседаниях... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:55

2023-11-21T19:55

2023-11-21T20:07

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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонной беседы с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске, сообщили в пресс-службе армянского МИД.Отмечается, что беседа состоялась по инициативе белорусской стороны."Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД (Совета министров иностранных дел - ред.) ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.По данным пресс-службы, в ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по армяно-белорусской двусторонней повестке.Ранее от участия в саммите ОДКБ отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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