Лукашенко поинтересовался у Минобороны и спецслужб о проблемах в ОДКБ
Лукашенко провел совещание с силовиками о проблемах во взаимоотношениях с ОДКБ
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался у силового блока о проблемных вопросах во взаимоотношениях с членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), саммит которой состоится 23 ноября в Минске.
"Как известно, послезавтра заседание глав государств военно-политической организации, активным членом которой является Беларусь. Хотел бы посоветоваться по ряду вопросов военно-политического характера, и прежде всего оборонного характера, в сфере безопасности, и выслушать те проблемные вопросы, которые сегодня у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с членами ОДКБ", - сказал он. Слова Лукашенко приводит пресс-служба.
Во вторник президент Белоруссии встречается с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, председателем КГБ Иваном Тертелем, министром обороны Виктором Хрениным и начальником главного разведывательного управления - заместителем начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимиром Куприянюком.
В преддверии саммита ОДКБ 22 ноября в Минске состоятся заседания глав МИД, минобороны и секретарей совбезов ОДКБ.