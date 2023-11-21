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Лукашенко поинтересовался у Минобороны и спецслужб о проблемах в ОДКБ - РИА Новости, 21.11.2023
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12:11 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/odkb-1910766865.html
Лукашенко поинтересовался у Минобороны и спецслужб о проблемах в ОДКБ
Лукашенко поинтересовался у Минобороны и спецслужб о проблемах в ОДКБ - РИА Новости, 21.11.2023
Лукашенко поинтересовался у Минобороны и спецслужб о проблемах в ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался у силового блока о проблемных вопросах во взаимоотношениях с членами Организации Договора о... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:11
2023-11-21T12:11
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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался у силового блока о проблемных вопросах во взаимоотношениях с членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), саммит которой состоится 23 ноября в Минске. "Как известно, послезавтра заседание глав государств военно-политической организации, активным членом которой является Беларусь. Хотел бы посоветоваться по ряду вопросов военно-политического характера, и прежде всего оборонного характера, в сфере безопасности, и выслушать те проблемные вопросы, которые сегодня у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с членами ОДКБ", - сказал он. Слова Лукашенко приводит пресс-служба. Во вторник президент Белоруссии встречается с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, председателем КГБ Иваном Тертелем, министром обороны Виктором Хрениным и начальником главного разведывательного управления - заместителем начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимиром Куприянюком. В преддверии саммита ОДКБ 22 ноября в Минске состоятся заседания глав МИД, минобороны и секретарей совбезов ОДКБ.
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белоруссия, александр лукашенко, александр вольфович, виктор хренин, одкб, в мире, кгб белоруссии
Белоруссия, Александр Лукашенко, Александр Вольфович, Виктор Хренин, ОДКБ, В мире, КГБ Белоруссии
Лукашенко поинтересовался у Минобороны и спецслужб о проблемах в ОДКБ

Лукашенко провел совещание с силовиками о проблемах во взаимоотношениях с ОДКБ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался у силового блока о проблемных вопросах во взаимоотношениях с членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), саммит которой состоится 23 ноября в Минске.
"Как известно, послезавтра заседание глав государств военно-политической организации, активным членом которой является Беларусь. Хотел бы посоветоваться по ряду вопросов военно-политического характера, и прежде всего оборонного характера, в сфере безопасности, и выслушать те проблемные вопросы, которые сегодня у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с членами ОДКБ", - сказал он. Слова Лукашенко приводит пресс-служба.
Во вторник президент Белоруссии встречается с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, председателем КГБ Иваном Тертелем, министром обороны Виктором Хрениным и начальником главного разведывательного управления - заместителем начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимиром Куприянюком.
В преддверии саммита ОДКБ 22 ноября в Минске состоятся заседания глав МИД, минобороны и секретарей совбезов ОДКБ.
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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17 ноября, 18:50
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоАлександр ВольфовичВиктор ХренинОДКБВ миреКГБ Белоруссии
 
 
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