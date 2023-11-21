https://ria.ru/20231121/odkb-1910766865.html

Лукашенко поинтересовался у Минобороны и спецслужб о проблемах в ОДКБ

Лукашенко поинтересовался у Минобороны и спецслужб о проблемах в ОДКБ - РИА Новости, 21.11.2023

Лукашенко поинтересовался у Минобороны и спецслужб о проблемах в ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался у силового блока о проблемных вопросах во взаимоотношениях с членами Организации Договора о... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:11

2023-11-21T12:11

2023-11-21T12:11

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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался у силового блока о проблемных вопросах во взаимоотношениях с членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), саммит которой состоится 23 ноября в Минске. "Как известно, послезавтра заседание глав государств военно-политической организации, активным членом которой является Беларусь. Хотел бы посоветоваться по ряду вопросов военно-политического характера, и прежде всего оборонного характера, в сфере безопасности, и выслушать те проблемные вопросы, которые сегодня у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с членами ОДКБ", - сказал он. Слова Лукашенко приводит пресс-служба. Во вторник президент Белоруссии встречается с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, председателем КГБ Иваном Тертелем, министром обороны Виктором Хрениным и начальником главного разведывательного управления - заместителем начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимиром Куприянюком. В преддверии саммита ОДКБ 22 ноября в Минске состоятся заседания глав МИД, минобороны и секретарей совбезов ОДКБ.

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Кирилл Волков

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