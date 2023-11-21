https://ria.ru/20231121/obstrel-1910936767.html

При обстреле Донецка пострадали две пенсионерки

При обстреле Донецка пострадали две пенсионерки - РИА Новости, 21.11.2023

При обстреле Донецка пострадали две пенсионерки

Две мирные жительницы, одна из которых старше 85 лет, получили ранения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T23:07

2023-11-21T23:07

2023-11-21T23:58

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

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донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Две мирные жительницы, одна из которых старше 85 лет, получили ранения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц... город Донецк (Куйбышевский район): по улице Югославской, 20 ранены женщины 1937 и 1962 годов рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как передает корреспондент РИА Новости с места, прямое попадание пришлось в частный дом. На территории домовладения разрушены хозпостройки, летняя кухня, два легковых автомобиля.Несмотря на полученное ранение, пожилая женщина отказалась от госпитализации и осталась в полуразрушенном доме без тепла и электричества, несмотря на минусовую температуру."Крыши нет, окна выбиты, коридора нет, кухни нет. <...> Я сидела смотрела телевизор, последние известия были по России, и оно как бахнуло", - рассказала очевидица Раиса Марковна.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия