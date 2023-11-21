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При обстреле Донецка пострадали две пенсионерки - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:07 21.11.2023 (обновлено: 23:58 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/obstrel-1910936767.html
При обстреле Донецка пострадали две пенсионерки
При обстреле Донецка пострадали две пенсионерки - РИА Новости, 21.11.2023
При обстреле Донецка пострадали две пенсионерки
Две мирные жительницы, одна из которых старше 85 лет, получили ранения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T23:07
2023-11-21T23:58
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Две мирные жительницы, одна из которых старше 85 лет, получили ранения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц... город Донецк (Куйбышевский район): по улице Югославской, 20 ранены женщины 1937 и 1962 годов рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как передает корреспондент РИА Новости с места, прямое попадание пришлось в частный дом. На территории домовладения разрушены хозпостройки, летняя кухня, два легковых автомобиля.Несмотря на полученное ранение, пожилая женщина отказалась от госпитализации и осталась в полуразрушенном доме без тепла и электричества, несмотря на минусовую температуру."Крыши нет, окна выбиты, коридора нет, кухни нет. &lt;...&gt; Я сидела смотрела телевизор, последние известия были по России, и оно как бахнуло", - рассказала очевидица Раиса Марковна.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Донецка пострадали две пенсионерки

При обстреле Донецка пострадали две пенсионерки, одной из которых больше 85 лет

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Две мирные жительницы, одна из которых старше 85 лет, получили ранения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц... город Донецк (Куйбышевский район): по улице Югославской, 20 ранены женщины 1937 и 1962 годов рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Как передает корреспондент РИА Новости с места, прямое попадание пришлось в частный дом. На территории домовладения разрушены хозпостройки, летняя кухня, два легковых автомобиля.
Несмотря на полученное ранение, пожилая женщина отказалась от госпитализации и осталась в полуразрушенном доме без тепла и электричества, несмотря на минусовую температуру.
"Крыши нет, окна выбиты, коридора нет, кухни нет. <...> Я сидела смотрела телевизор, последние известия были по России, и оно как бахнуло", - рассказала очевидица Раиса Марковна.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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