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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 21.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили во вторник три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:53
2023-11-21T19:53
2023-11-21T19:53
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горловка
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происшествия
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 14.50 по 15.20 ВСУ выпустили еще 14 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по Горловке и Донецку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
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горловка, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке три кассетных снаряда