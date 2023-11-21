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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 21.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили во вторник три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:53

2023-11-21T19:53

2023-11-21T19:53

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 14.50 по 15.20 ВСУ выпустили еще 14 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по Горловке и Донецку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

горловка

донецк

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горловка, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, происшествия