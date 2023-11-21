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При обстреле Горловки ВСУ пострадала еще одна школа
При обстреле Горловки ВСУ пострадала еще одна школа - РИА Новости, 21.11.2023
При обстреле Горловки ВСУ пострадала еще одна школа
Еще одна школа получила повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:40
2023-11-21T15:40
2023-11-21T15:40
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иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Еще одна школа получила повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале. "Вследствие обстрела посёлка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины повреждена школа №10", - говорится в сообщении. Ранее мэр также сообщал, что здание школы повреждено в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки украинскими войсками. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, украина, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки ВСУ пострадала еще одна школа
Приходько: при обстреле посёлка Комарова в Горловке пострадало здание школы