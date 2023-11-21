Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК: ВСУ выпустили 20 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Украинские войска за три часа выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 11:25 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что с 11.40 до 14.25 мск выпустили еще восемь таких же снарядов по указанному району Горловки и пять снарядов по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.