https://ria.ru/20231121/obstrel-1910821197.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.11.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за три часа выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили во вторник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:50

2023-11-21T14:50

2023-11-21T14:50

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

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ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Украинские войска за три часа выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 11:25 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что с 11.40 до 14.25 мск выпустили еще восемь таких же снарядов по указанному району Горловки и пять снарядов по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231121/kontrnastuplenie-1910811858.html

горловка

донецк

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горловка, донецк