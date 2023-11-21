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Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР девять снарядов - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/obstrel-1910717510.html
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР девять снарядов
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР девять снарядов - РИА Новости, 21.11.2023
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР девять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецкой Народной Республике девять снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, с полуночи, сообщили в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T07:25
2023-11-21T07:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
горловка
в мире
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецкой Народной Республике девять снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, с полуночи, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 - Дзержинск - Горловка, выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале. По информации ведомства, в 3.20 и 6.55 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
https://ria.ru/20231120/obstrel-1910661223.html
донецкая народная республика
куйбышевский район
горловка
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донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, горловка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, Горловка, В мире
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР девять снарядов

ВСУ с начала суток выпустили по ДНР девять снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецкой Народной Республике девять снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, с полуночи, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 - Дзержинск - Горловка, выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
При обстреле Горловки пострадала женщина
Вчера, 19:31
По информации ведомства, в 3.20 и 6.55 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районСЦККГорловкаВ мире
 
 
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