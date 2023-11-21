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Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США - РИА Новости, 21.11.2023
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05:42 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/obstrel-1910712692.html
Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США
Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США - РИА Новости, 21.11.2023
Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за удар по американской базе Айн-аль-Асад в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T05:42
2023-11-21T05:42
ирак
анбар (мухафаза)
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за удар по американской базе Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. Ранее телеканал Al-Arabiya сообщал, что база Айн-аль-Асад подверглась атаке БПЛА. "В ответ на преступления, совершенные врагом против нашего народа в Газе, бойцы исламского сопротивления в Ираке нанесли удар беспилотником по американской оккупационной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака", - говорится в заявлении группировок. Айн-аль-Асад, как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился найти тех, кто устраивают нападения на американские военные базы, и наказать их.
https://ria.ru/20231109/ssha-1908305112.html
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ирак
анбар (мухафаза)
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ирак, анбар (мухафаза), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Ирак, Анбар (мухафаза), Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США

Шиитские вооруженные группировки Ирака взяли ответственность за удар по базе США

© AP Photo / Hani MohammedБойцы-шииты
Бойцы-шииты - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-шииты. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за удар по американской базе Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака.
Ранее телеканал Al-Arabiya сообщал, что база Айн-аль-Асад подверглась атаке БПЛА.
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"В ответ на преступления, совершенные врагом против нашего народа в Газе, бойцы исламского сопротивления в Ираке нанесли удар беспилотником по американской оккупационной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака", - говорится в заявлении группировок.
Айн-аль-Асад, как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился найти тех, кто устраивают нападения на американские военные базы, и наказать их.
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ИракАнбар (мухафаза)СирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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