https://ria.ru/20231121/obstrel-1910712692.html

Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США

Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США - РИА Новости, 21.11.2023

Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США

"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за удар по американской базе Айн-аль-Асад в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T05:42

2023-11-21T05:42

2023-11-21T05:42

ирак

анбар (мухафаза)

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за удар по американской базе Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. Ранее телеканал Al-Arabiya сообщал, что база Айн-аль-Асад подверглась атаке БПЛА. "В ответ на преступления, совершенные врагом против нашего народа в Газе, бойцы исламского сопротивления в Ираке нанесли удар беспилотником по американской оккупационной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака", - говорится в заявлении группировок. Айн-аль-Асад, как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился найти тех, кто устраивают нападения на американские военные базы, и наказать их.

https://ria.ru/20231109/ssha-1908305112.html

https://ria.ru/20231107/podlodka-1907909735.html

ирак

анбар (мухафаза)

сирия

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ирак, анбар (мухафаза), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире