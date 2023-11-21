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Израильский журналист раскрыл детали возможной сделки по обмену пленными
Израильский журналист раскрыл детали возможной сделки по обмену пленными - РИА Новости, 21.11.2023
Израильский журналист раскрыл детали возможной сделки по обмену пленными
Израиль может освободить по три палестинских заключенных за каждого заложника, которого освободит ХАМАС, сообщил в социальной сети X известный израильский... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:28
2023-11-21T12:28
2023-11-21T12:32
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Израиль может освободить по три палестинских заключенных за каждого заложника, которого освободит ХАМАС, сообщил в социальной сети X известный израильский журналист Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров по освобождению заложников в секторе Газа."Источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров, сообщил мне, что в рамках сделки по освобождению заложников Израиль освободит по три палестинских заключенных, содержащихся в его тюрьмах, за каждого израильского заложника, которого освободит ХАМАС", - написал Равид.Барак Равид сотрудничает с ивритским порталом Walla и американским новостным изданием Axios.Ранее во вторник 12-й канал израильского телевидения сообщил, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС
Израильский журналист раскрыл детали возможной сделки по обмену пленными
Журналист: за каждого израильского заложника могут освободить троих палестинцев
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости.
Израиль может освободить по три палестинских заключенных за каждого заложника, которого освободит ХАМАС, сообщил в социальной сети X
известный израильский журналист Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров по освобождению заложников в секторе Газа.
"Источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров, сообщил мне, что в рамках сделки по освобождению заложников Израиль освободит по три палестинских заключенных, содержащихся в его тюрьмах, за каждого израильского заложника, которого освободит ХАМАС", - написал Равид.
Барак Равид сотрудничает с ивритским порталом Walla и американским новостным изданием Axios.
Ранее во вторник 12-й канал израильского телевидения сообщил, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня.