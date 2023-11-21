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Израильский журналист раскрыл детали возможной сделки по обмену пленными

Израильский журналист раскрыл детали возможной сделки по обмену пленными - РИА Новости, 21.11.2023

Израильский журналист раскрыл детали возможной сделки по обмену пленными

Израиль может освободить по три палестинских заключенных за каждого заложника, которого освободит ХАМАС, сообщил в социальной сети X известный израильский... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:28

2023-11-21T12:28

2023-11-21T12:32

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Израиль может освободить по три палестинских заключенных за каждого заложника, которого освободит ХАМАС, сообщил в социальной сети X известный израильский журналист Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров по освобождению заложников в секторе Газа."Источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров, сообщил мне, что в рамках сделки по освобождению заложников Израиль освободит по три палестинских заключенных, содержащихся в его тюрьмах, за каждого израильского заложника, которого освободит ХАМАС", - написал Равид.Барак Равид сотрудничает с ивритским порталом Walla и американским новостным изданием Axios.Ранее во вторник 12-й канал израильского телевидения сообщил, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня.

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас