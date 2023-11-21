https://ria.ru/20231121/nota-1910916879.html
Россия направила Финляндии ноту протеста из-за глумления над сожженным T-72
Россия направила Финляндии ноту протеста из-за глумления над сожженным T-72 - РИА Новости, 21.11.2023
Россия направила Финляндии ноту протеста из-за глумления над сожженным T-72
Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного танка Т-72, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:40
2023-11-21T20:40
2023-11-21T22:22
россия
финляндия
в мире
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910931062_0:80:811:536_1920x0_80_0_0_9684d45409591419d02cdc7af2829132.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — РИА Новости. Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного танка Т-72, сообщили РИА Новости в дипмиссии.Как уточнили в ведомстве, проукраинские общественные организации при содействии местных властей 18 ноября устроили показ привезенной из Эстонии сожженной российской техники."Жители финской столицы, возмущенные этой циничной акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память погибших российских солдат. Посольство направило в МИД Финляндии ноту протеста", — говорится в заявлении.В дипмиссии назвали эту демонстрацию кощунством, разжигающим ненависть к России. Там подчеркнули, что бездействие и потворство финских властей ее проведению ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами.На минувшей неделе Следственный комитет начал проверку после сообщений об осквернении могил советских солдат на кладбище Кавиланнуми в городе Сало, где лежат останки 17 человек.
https://ria.ru/20231026/budapesht-1905383398.html
https://ria.ru/20231121/svo-1910574004.html
россия
финляндия
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910931062_0:84:811:692_1920x0_80_0_0_a6d3593464f5bf9782adb507d310e176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, в мире, эстония
Россия, Финляндия, В мире, Эстония
Россия направила Финляндии ноту протеста из-за глумления над сожженным T-72
Россия направила в МИД Финляндии ноту протеста из-за акции с сожженным T-72
ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — РИА Новости. Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного танка Т-72, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Как уточнили в ведомстве, проукраинские общественные организации при содействии местных властей 18 ноября устроили показ привезенной из Эстонии
сожженной российской техники.
В Будапеште облили краской российский воинский мемориал
"Жители финской столицы, возмущенные этой циничной акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память погибших российских солдат. Посольство направило в МИД Финляндии ноту протеста", — говорится в заявлении.
В дипмиссии назвали эту демонстрацию кощунством, разжигающим ненависть к России. Там подчеркнули, что бездействие и потворство финских властей ее проведению ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами.
На минувшей неделе Следственный комитет начал проверку после сообщений об осквернении могил советских солдат на кладбище Кавиланнуми в городе Сало
, где лежат останки 17 человек.
Забыть нельзя: документальные свидетельства зверств нацистов из зоны СВО