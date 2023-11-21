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Россия направила Финляндии ноту протеста из-за глумления над сожженным T-72 - РИА Новости, 21.11.2023
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20:40 21.11.2023 (обновлено: 22:22 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/nota-1910916879.html
Россия направила Финляндии ноту протеста из-за глумления над сожженным T-72
Россия направила Финляндии ноту протеста из-за глумления над сожженным T-72 - РИА Новости, 21.11.2023
Россия направила Финляндии ноту протеста из-за глумления над сожженным T-72
Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного танка Т-72, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:40
2023-11-21T22:22
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финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — РИА Новости. Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного танка Т-72, сообщили РИА Новости в дипмиссии.Как уточнили в ведомстве, проукраинские общественные организации при содействии местных властей 18 ноября устроили показ привезенной из Эстонии сожженной российской техники."Жители финской столицы, возмущенные этой циничной акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память погибших российских солдат. Посольство направило в МИД Финляндии ноту протеста", — говорится в заявлении.В дипмиссии назвали эту демонстрацию кощунством, разжигающим ненависть к России. Там подчеркнули, что бездействие и потворство финских властей ее проведению ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами.На минувшей неделе Следственный комитет начал проверку после сообщений об осквернении могил советских солдат на кладбище Кавиланнуми в городе Сало, где лежат останки 17 человек.
https://ria.ru/20231026/budapesht-1905383398.html
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россия, финляндия, в мире, эстония
Россия, Финляндия, В мире, Эстония
Россия направила Финляндии ноту протеста из-за глумления над сожженным T-72

Россия направила в МИД Финляндии ноту протеста из-за акции с сожженным T-72

© Фото : соцсетиЦветы на российском танке Т-72, установленном в Хельсинки, Финляндия
Цветы на российском танке Т-72, установленном в Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : соцсети
Цветы на российском танке Т-72, установленном в Хельсинки, Финляндия
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — РИА Новости. Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного танка Т-72, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Как уточнили в ведомстве, проукраинские общественные организации при содействии местных властей 18 ноября устроили показ привезенной из Эстонии сожженной российской техники.
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"Жители финской столицы, возмущенные этой циничной акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память погибших российских солдат. Посольство направило в МИД Финляндии ноту протеста", — говорится в заявлении.
В дипмиссии назвали эту демонстрацию кощунством, разжигающим ненависть к России. Там подчеркнули, что бездействие и потворство финских властей ее проведению ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами.
На минувшей неделе Следственный комитет начал проверку после сообщений об осквернении могил советских солдат на кладбище Кавиланнуми в городе Сало, где лежат останки 17 человек.
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