https://ria.ru/20231121/nota-1910916879.html

Россия направила Финляндии ноту протеста из-за глумления над сожженным T-72

Россия направила Финляндии ноту протеста из-за глумления над сожженным T-72 - РИА Новости, 21.11.2023

Россия направила Финляндии ноту протеста из-за глумления над сожженным T-72

Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного танка Т-72, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T20:40

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — РИА Новости. Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного танка Т-72, сообщили РИА Новости в дипмиссии.Как уточнили в ведомстве, проукраинские общественные организации при содействии местных властей 18 ноября устроили показ привезенной из Эстонии сожженной российской техники."Жители финской столицы, возмущенные этой циничной акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память погибших российских солдат. Посольство направило в МИД Финляндии ноту протеста", — говорится в заявлении.В дипмиссии назвали эту демонстрацию кощунством, разжигающим ненависть к России. Там подчеркнули, что бездействие и потворство финских властей ее проведению ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами.На минувшей неделе Следственный комитет начал проверку после сообщений об осквернении могил советских солдат на кладбище Кавиланнуми в городе Сало, где лежат останки 17 человек.

https://ria.ru/20231026/budapesht-1905383398.html

https://ria.ru/20231121/svo-1910574004.html

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россия, финляндия, в мире, эстония