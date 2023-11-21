https://ria.ru/20231121/netanyakhu-1910900329.html

В военной разведке Израиля предупреждали Нетаньяху о возможной атаке ХАМАС

В военной разведке Израиля предупреждали Нетаньяху о возможной атаке ХАМАС - РИА Новости, 21.11.2023

В военной разведке Израиля предупреждали Нетаньяху о возможной атаке ХАМАС

Глава исследовательского подразделения военной разведки Израиля генерал Амит Саар предупреждал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в письмах,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:05

2023-11-21T19:05

2023-11-21T19:19

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

биньямин нетаньяху

израиль

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава исследовательского подразделения военной разведки Израиля генерал Амит Саар предупреждал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в письмах, датированных мартом и июлем, что социально-политический кризис, связанный с судебной реформой в стране, может побудить Иран, "Хезболлах" и ХАМАС принять меры военного характера против Израиля, сообщает газета Haaretz. Как отмечается, генерал писал премьеру, что все игроки в региональной системе указывают, что Израиль находится в "беспрецедентном кризисе, угрожающем его сплоченности и делающем его слабым для главных врагов - Ирана, "Хезболлах" и ХАМАС". "Была выявлена возможность по созданию идеального шторма, внутреннего кризиса, широкой эскалации на палестинском направлении и вызовов из других областей, которые могут создать постоянное многомерное давление. Насколько мы понимаем, это представление лежит в основе высокой мотивации ХАМАС к проведению атак с севера в настоящее время, а также побуждает Иран активизировать усилия его марионеток по атакам на Израиль... Игроки в Иране, "Хезболлах", ХАМАС и "Исламском джихаде" думают, что Израиль в своей слабости может переключить общественное внимание на ситуацию с безопасностью и таким образом инициировать эскалацию", - приводит издание текст одного из писем. Правительство Нетаньяху в течение многих недель сталкивалось с беспрецедентными по масштабу протестами против проводимой им реформы юридической системы страны. В некоторые дни, по оценкам организаторов протестных акций, на улицы израильских городов выходили до полумиллиона человек, что является весьма значительной цифрой для страны, население которой не превышает десяти миллионов. Акции протеста зачастую сопровождались столкновениями с полицией, арестами, блокировкой автомагистралей, транспортных путей и даже аэропорта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, биньямин нетаньяху, израиль, в мире, хезболла, оон