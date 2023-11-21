https://ria.ru/20231121/neft-1910850640.html

СМИ: американские военные вывезли из Сирии в Ирак автоцистерны с нефтью

СМИ: американские военные вывезли из Сирии в Ирак автоцистерны с нефтью - РИА Новости, 21.11.2023

СМИ: американские военные вывезли из Сирии в Ирак автоцистерны с нефтью

Американские военные вывезли во вторник утром из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:11

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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Американские военные вывезли во вторник утром из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники. Согласно источникам, колонна, состоящая из 50 цистерн с нефтью, выехала несколькими партиями во вторник утром из провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в Ирак через незаконно действующий пограничный переход "Эль-Махмудия". Источники добавил, что колонна направилась в сторону американских баз на севере Ирака. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. МИД Сирии ранее отметил, что с 2011 года ущерб, нанесенный сектору нефти и минеральных ресурсов страны, достиг 115 миллиардов долларов США. Дамаск требует от ООН обязать Вашингтон выплатить компенсацию за разграбление природных богатств страны.

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