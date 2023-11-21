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Уникальный прибор для персональной диагностики создали в России - РИА Новости, 21.11.2023
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Наука
 
07:00 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/nauka-1910644852.html
Уникальный прибор для персональной диагностики создали в России
Уникальный прибор для персональной диагностики создали в России - РИА Новости, 21.11.2023
Уникальный прибор для персональной диагностики создали в России
Систему для непрерывного мониторинга сердца, кровеносных сосудов, легких и ряда других систем организма создали ученые СФУ. По их словам, не имеющий аналогов... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T07:00
2023-11-21T07:00
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Систему для непрерывного мониторинга сердца, кровеносных сосудов, легких и ряда других систем организма создали ученые СФУ. По их словам, не имеющий аналогов прибор размером со спичечный коробок позволяет детально визуализировать состояние органов. Результаты опубликованы в журнале Biomedical Engineering.Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) создали высокоточный портативный многофункциональный прибор для непрерывного мониторинга функционального состояния организма. Суточный мониторинг – методика непрерывного наблюдения за показателями работы сердца и других органов с помощью портативного регистратора, который пациент носит с собой.Такой анализ, по словам специалистов, может быть очень полезен как при профилактике, так и при диагностике и терапии различных сердечных и других патологий, что на сегодняшний день требует исследований в условиях клинических учреждений и работы высококвалифицированного персонала. Кроме того, проведение анализа ограничено из-за габаритов и стоимости устройств.Устройство, созданное в СФУ, позволяет без помощи рентгена детально визуализировать ряд ключевых систем организма и обнаруживать в них очаги патологий. Одно из приоритетных, но далеко не единственное применение новой системы – предотвращение последствий при COVID-19, сообщили авторы.Новый биотестер, который может быть произведен из комплектующих российского производства, имеет относительно низкую себестоимость и миниатюрные размеры – 7х50х70 мм. Аналогичных систем, по словам создателей, в мире сегодня нет.&quot;Традиционные для суточного мониторинга электрокардиосигналы, отражающие показатели проводимости нервной системы сердца, мы дополнили данными с других датчиков – фонокардиограммой, сообщающей о работе мышечной системы сердца, и записью шумов легких, которые позволяют изучать бронхиальную систему и степень поражения легких&quot;, – рассказал профессор кафедры приборостроения и наноэлектроники Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Геннадий Алдонин.В процессе диагностики пользователь ничем не ограничен, работе устройства не мешает даже активная спортивная нагрузка, подчеркнули создатели. Для отображения данных мониторинга биотестер связывается со смартфоном или компьютером с помощью Bluetooth, WI-FI и сетей сотовой связи."Для оценки состояния систем организма мы применили метод вейвлет-преобразований, основанный на анализе вейвлет-спектров биосигналов. Он дает возможность выявлять все ветви биосетей и "видеть" проводящую нервную систему сердца, кровеносную систему от сердца до сосудов, бронхиальную и другие биосистемы, а также разнородные дефекты в них", – объяснил Алдонин.Совместный анализ этих параметров, по предположению ученых, также позволяет косвенно регистрировать артериальное давление, изменения вязкости крови от сахара (при диабете) и протромбинов в крови и ряд других характеристик организма.Научный коллектив успешно завершил испытания опытных образцов и в дальнейшем намерен на основе предложенной разработки реализовать систему неинвазивной коронографии, которая позволит оперативно диагностировать ранние признаки ишемии и других сердечных болезней.Исследования проводились при поддержке гранта РФФИ №19-37-90072.
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наука, университетская наука, россия, сибирский федеральный университет, навигатор абитуриента, здоровье, здоровье - общество, сердце, сосуды
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Сибирский федеральный университет, Навигатор абитуриента, Здоровье, Здоровье - Общество, Сердце, Сосуды

Уникальный прибор для персональной диагностики создали в России

© Фото : пресс-служба СФУРазработанный учеными СФУ прибор для непрерывного мониторинга
Разработанный учеными СФУ прибор для непрерывного мониторинга - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : пресс-служба СФУ
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Систему для непрерывного мониторинга сердца, кровеносных сосудов, легких и ряда других систем организма создали ученые СФУ. По их словам, не имеющий аналогов прибор размером со спичечный коробок позволяет детально визуализировать состояние органов. Результаты опубликованы в журнале Biomedical Engineering.
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) создали высокоточный портативный многофункциональный прибор для непрерывного мониторинга функционального состояния организма. Суточный мониторинг – методика непрерывного наблюдения за показателями работы сердца и других органов с помощью портативного регистратора, который пациент носит с собой.
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Такой анализ, по словам специалистов, может быть очень полезен как при профилактике, так и при диагностике и терапии различных сердечных и других патологий, что на сегодняшний день требует исследований в условиях клинических учреждений и работы высококвалифицированного персонала. Кроме того, проведение анализа ограничено из-за габаритов и стоимости устройств.
Устройство, созданное в СФУ, позволяет без помощи рентгена детально визуализировать ряд ключевых систем организма и обнаруживать в них очаги патологий. Одно из приоритетных, но далеко не единственное применение новой системы – предотвращение последствий при COVID-19, сообщили авторы.
Новый биотестер, который может быть произведен из комплектующих российского производства, имеет относительно низкую себестоимость и миниатюрные размеры – 7х50х70 мм. Аналогичных систем, по словам создателей, в мире сегодня нет.
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«

"Традиционные для суточного мониторинга электрокардиосигналы, отражающие показатели проводимости нервной системы сердца, мы дополнили данными с других датчиков – фонокардиограммой, сообщающей о работе мышечной системы сердца, и записью шумов легких, которые позволяют изучать бронхиальную систему и степень поражения легких", – рассказал профессор кафедры приборостроения и наноэлектроники Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Геннадий Алдонин.

© Фото : пресс-служба СФУРазработанный учеными СФУ прибор для непрерывного мониторинга
Разработанный учеными СФУ прибор для непрерывного мониторинга
Разработанный учеными СФУ прибор для непрерывного мониторинга
© Фото : пресс-служба СФУ
1 из 4
© Фото : пресс-служба СФУРазработанный учеными СФУ прибор для непрерывного мониторинга
Разработанный учеными СФУ прибор для непрерывного мониторинга
Разработанный учеными СФУ прибор для непрерывного мониторинга
© Фото : пресс-служба СФУ
2 из 4
© Фото : пресс-служба СФУПрофессор кафедры приборостроения и наноэлектроники Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Геннадий Михайлович Алдонин
Профессор кафедры приборостроения и наноэлектроники Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Геннадий Михайлович Алдонин
Профессор кафедры приборостроения и наноэлектроники Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Геннадий Михайлович Алдонин
© Фото : пресс-служба СФУ
3 из 4
© Фото : пресс-служба СФУРазработанный учеными СФУ прибор для непрерывного мониторинга
Разработанный учеными СФУ прибор для непрерывного мониторинга
Разработанный учеными СФУ прибор для непрерывного мониторинга
© Фото : пресс-служба СФУ
4 из 4
Разработанный учеными СФУ прибор для непрерывного мониторинга
© Фото : пресс-служба СФУ
1 из 4
Разработанный учеными СФУ прибор для непрерывного мониторинга
© Фото : пресс-служба СФУ
2 из 4
Профессор кафедры приборостроения и наноэлектроники Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Геннадий Михайлович Алдонин
© Фото : пресс-служба СФУ
3 из 4
Разработанный учеными СФУ прибор для непрерывного мониторинга
© Фото : пресс-служба СФУ
4 из 4
В процессе диагностики пользователь ничем не ограничен, работе устройства не мешает даже активная спортивная нагрузка, подчеркнули создатели. Для отображения данных мониторинга биотестер связывается со смартфоном или компьютером с помощью Bluetooth, WI-FI и сетей сотовой связи.
"Для оценки состояния систем организма мы применили метод вейвлет-преобразований, основанный на анализе вейвлет-спектров биосигналов. Он дает возможность выявлять все ветви биосетей и "видеть" проводящую нервную систему сердца, кровеносную систему от сердца до сосудов, бронхиальную и другие биосистемы, а также разнородные дефекты в них", – объяснил Алдонин.
Совместный анализ этих параметров, по предположению ученых, также позволяет косвенно регистрировать артериальное давление, изменения вязкости крови от сахара (при диабете) и протромбинов в крови и ряд других характеристик организма.
Научный коллектив успешно завершил испытания опытных образцов и в дальнейшем намерен на основе предложенной разработки реализовать систему неинвазивной коронографии, которая позволит оперативно диагностировать ранние признаки ишемии и других сердечных болезней.
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Исследования проводились при поддержке гранта РФФИ №19-37-90072.
 
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