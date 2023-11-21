https://ria.ru/20231121/natsproekt-1910851826.html

Более 15 тысяч семей Якутии заключили контракты по нацпроекту "Демография"

Более 15 тысяч семей Якутии заключили контракты по нацпроекту "Демография" - РИА Новости, 21.11.2023

Более 15 тысяч семей Якутии заключили контракты по нацпроекту "Демография"

Более 15 тысяч семей в Якутии заключили социальные контракты на открытие собственного дела в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:14

2023-11-21T16:14

2023-11-21T16:14

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 21 ноя - РИА Новости. Более 15 тысяч семей в Якутии заключили социальные контракты на открытие собственного дела в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Открыть собственное дело, расширить подсобное хозяйство, решить проблему дохода в трудной жизненной ситуации могут в Якутии семьи с детьми. "Более 5100 семей получили возможность в этом году открыть собственное дело или развить личное подсобное хозяйство благодаря социальным контрактам. Направления деятельности различны – от открытия собственного кафе до разведения кур на приусадебном участке. За пять лет реализации президентского нацпроекта "Демография" заключили соцконтракты более 15 тысяч семей с детьми", - рассказали в пресс-службе. По информации региональных властей, размер социального контракта в сентябре 2023 года в Якутии был увеличен до 500 тысяч рублей. В целях поиска работы и открытия собственного дела в регионе также предусмотрено обучение в размере до 30 тысяч рублей. Отмечается, что многодетная мама Анна Николаева из села Верхневилюйск имеет троих детей. В 2022 году получила 250 тысяч рублей по соцконтракту и открыла собственное кафе. Аналогично мера господдержки помогла многодетной маме Татьяне Ли-Фу, ныне владелице бренда стилизованной одежды. Она активно развивает свое дело. На выделенные средства купила необходимое оборудование. В Якутии в рамках социального контракта на преодоление трудной жизненной ситуации малоимущим семьям предлагаются шесть готовых "социальных пакетов", исходя из жизненной ситуации семьи: "Точка опоры", "Кочевая семья", "Забота", "Социальный навигатор", "Рука помощи" и "Верный шаг".

https://ria.ru/20231120/vyplaty-1910530461.html

https://realty.ria.ru/20231120/dispanser-1910512027.html

https://ria.ru/20231118/yakutiya-1910263652.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика саха (якутия)