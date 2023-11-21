Рейтинг@Mail.ru
Более 15 тысяч семей Якутии заключили контракты по нацпроекту "Демография" - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
16:14 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/natsproekt-1910851826.html
Более 15 тысяч семей Якутии заключили контракты по нацпроекту "Демография"
Более 15 тысяч семей Якутии заключили контракты по нацпроекту "Демография" - РИА Новости, 21.11.2023
Более 15 тысяч семей Якутии заключили контракты по нацпроекту "Демография"
Более 15 тысяч семей в Якутии заключили социальные контракты на открытие собственного дела в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:14
2023-11-21T16:14
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856447360_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_140a5702dfb93079baf6273a60244796.jpg
ЯКУТСК, 21 ноя - РИА Новости. Более 15 тысяч семей в Якутии заключили социальные контракты на открытие собственного дела в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Открыть собственное дело, расширить подсобное хозяйство, решить проблему дохода в трудной жизненной ситуации могут в Якутии семьи с детьми. "Более 5100 семей получили возможность в этом году открыть собственное дело или развить личное подсобное хозяйство благодаря социальным контрактам. Направления деятельности различны – от открытия собственного кафе до разведения кур на приусадебном участке. За пять лет реализации президентского нацпроекта "Демография" заключили соцконтракты более 15 тысяч семей с детьми", - рассказали в пресс-службе. По информации региональных властей, размер социального контракта в сентябре 2023 года в Якутии был увеличен до 500 тысяч рублей. В целях поиска работы и открытия собственного дела в регионе также предусмотрено обучение в размере до 30 тысяч рублей. Отмечается, что многодетная мама Анна Николаева из села Верхневилюйск имеет троих детей. В 2022 году получила 250 тысяч рублей по соцконтракту и открыла собственное кафе. Аналогично мера господдержки помогла многодетной маме Татьяне Ли-Фу, ныне владелице бренда стилизованной одежды. Она активно развивает свое дело. На выделенные средства купила необходимое оборудование. В Якутии в рамках социального контракта на преодоление трудной жизненной ситуации малоимущим семьям предлагаются шесть готовых "социальных пакетов", исходя из жизненной ситуации семьи: "Точка опоры", "Кочевая семья", "Забота", "Социальный навигатор", "Рука помощи" и "Верный шаг".
https://ria.ru/20231120/vyplaty-1910530461.html
https://realty.ria.ru/20231120/dispanser-1910512027.html
https://ria.ru/20231118/yakutiya-1910263652.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856447360_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_27956a0799a90352d1cd57852c903dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия)
Более 15 тысяч семей Якутии заключили контракты по нацпроекту "Демография"

Более 15 тысяч семей Якутии заключили контракты в рамках нацпроекта "Демография"

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкГород Ленск в Якутии
Город Ленск в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Город Ленск в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 21 ноя - РИА Новости. Более 15 тысяч семей в Якутии заключили социальные контракты на открытие собственного дела в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Открыть собственное дело, расширить подсобное хозяйство, решить проблему дохода в трудной жизненной ситуации могут в Якутии семьи с детьми.
Город Якутск - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Более 20 тысяч семей в Якутии получили выплаты при рождении ребенка
20 ноября, 12:04
"Более 5100 семей получили возможность в этом году открыть собственное дело или развить личное подсобное хозяйство благодаря социальным контрактам. Направления деятельности различны – от открытия собственного кафе до разведения кур на приусадебном участке. За пять лет реализации президентского нацпроекта "Демография" заключили соцконтракты более 15 тысяч семей с детьми", - рассказали в пресс-службе.
По информации региональных властей, размер социального контракта в сентябре 2023 года в Якутии был увеличен до 500 тысяч рублей. В целях поиска работы и открытия собственного дела в регионе также предусмотрено обучение в размере до 30 тысяч рублей.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
На достройку онкодиспансера в Якутии кабмин выделит 1,26 млрд рублей
20 ноября, 10:58
Отмечается, что многодетная мама Анна Николаева из села Верхневилюйск имеет троих детей. В 2022 году получила 250 тысяч рублей по соцконтракту и открыла собственное кафе. Аналогично мера господдержки помогла многодетной маме Татьяне Ли-Фу, ныне владелице бренда стилизованной одежды. Она активно развивает свое дело. На выделенные средства купила необходимое оборудование.
В Якутии в рамках социального контракта на преодоление трудной жизненной ситуации малоимущим семьям предлагаются шесть готовых "социальных пакетов", исходя из жизненной ситуации семьи: "Точка опоры", "Кочевая семья", "Забота", "Социальный навигатор", "Рука помощи" и "Верный шаг".
Учебное занятие в колледже - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
В Якутии откроют мастерские для подготовки рабочих кадров
18 ноября, 13:11
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала