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Курский таксист сдал медикам влезшего к нему в окно на ходу наркомана - РИА Новости, 21.11.2023
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10:29 21.11.2023 (обновлено: 10:35 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/narkoman-1910740668.html
Курский таксист сдал медикам влезшего к нему в окно на ходу наркомана
Курский таксист сдал медикам влезшего к нему в окно на ходу наркомана - РИА Новости, 21.11.2023
Курский таксист сдал медикам влезшего к нему в окно на ходу наркомана
Мужчина, находившийся под действием наркотиков, проник в движущееся такси через окно, порезался и был доставлен в больницу в Курске, сообщила пресс-служба УМВД... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:29
2023-11-21T10:35
происшествия
курск
россия
курская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БЕЛГОРОД, 21 ноя – РИА Новости. Мужчина, находившийся под действием наркотиков, проник в движущееся такси через окно, порезался и был доставлен в больницу в Курске, сообщила пресс-служба УМВД России по области. "По факту инцидента на Парковой в Сеймском отделе полиции проводится проверка. На вызов о помощи выехали сотрудники экстренных служб. Выяснилось, что неизвестный мужчина проник в салон движущегося автомобиля такси, разбив стекло. Водитель подал сигнал проезжавшей бригаде скорой помощи. На сообщение прибыли сотрудники полиции", - говорится в сообщении УМВД. По данным пресс-службы, в результате инцидента мужчина получил резаные раны, силами Росгвардии его сопроводили в больницу. Установлена личность мужчины, также подтверждается, что в момент происшествия он находился в состоянии наркотического опьянения, отметили в ведомстве. "По факту повреждения автомобиля такси будет вынесено процессуальное решение", - уточнили в УМВД.
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курск
россия
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происшествия, курск, россия, курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Курск, Россия, Курская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Курский таксист сдал медикам влезшего к нему в окно на ходу наркомана

В Курске наркоман влез в движущуюся машину такси через окно и был задержан

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 ноя – РИА Новости. Мужчина, находившийся под действием наркотиков, проник в движущееся такси через окно, порезался и был доставлен в больницу в Курске, сообщила пресс-служба УМВД России по области.
"По факту инцидента на Парковой в Сеймском отделе полиции проводится проверка. На вызов о помощи выехали сотрудники экстренных служб. Выяснилось, что неизвестный мужчина проник в салон движущегося автомобиля такси, разбив стекло. Водитель подал сигнал проезжавшей бригаде скорой помощи. На сообщение прибыли сотрудники полиции", - говорится в сообщении УМВД.
По данным пресс-службы, в результате инцидента мужчина получил резаные раны, силами Росгвардии его сопроводили в больницу. Установлена личность мужчины, также подтверждается, что в момент происшествия он находился в состоянии наркотического опьянения, отметили в ведомстве.
"По факту повреждения автомобиля такси будет вынесено процессуальное решение", - уточнили в УМВД.
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ПроисшествияКурскРоссияКурская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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