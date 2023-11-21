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Курский таксист сдал медикам влезшего к нему в окно на ходу наркомана
Курский таксист сдал медикам влезшего к нему в окно на ходу наркомана - РИА Новости, 21.11.2023
Курский таксист сдал медикам влезшего к нему в окно на ходу наркомана
Мужчина, находившийся под действием наркотиков, проник в движущееся такси через окно, порезался и был доставлен в больницу в Курске, сообщила пресс-служба УМВД... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:29
2023-11-21T10:29
2023-11-21T10:35
происшествия
курск
россия
курская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БЕЛГОРОД, 21 ноя – РИА Новости. Мужчина, находившийся под действием наркотиков, проник в движущееся такси через окно, порезался и был доставлен в больницу в Курске, сообщила пресс-служба УМВД России по области. "По факту инцидента на Парковой в Сеймском отделе полиции проводится проверка. На вызов о помощи выехали сотрудники экстренных служб. Выяснилось, что неизвестный мужчина проник в салон движущегося автомобиля такси, разбив стекло. Водитель подал сигнал проезжавшей бригаде скорой помощи. На сообщение прибыли сотрудники полиции", - говорится в сообщении УМВД. По данным пресс-службы, в результате инцидента мужчина получил резаные раны, силами Росгвардии его сопроводили в больницу. Установлена личность мужчины, также подтверждается, что в момент происшествия он находился в состоянии наркотического опьянения, отметили в ведомстве. "По факту повреждения автомобиля такси будет вынесено процессуальное решение", - уточнили в УМВД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курск, россия, курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Курск, Россия, Курская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Курский таксист сдал медикам влезшего к нему в окно на ходу наркомана
В Курске наркоман влез в движущуюся машину такси через окно и был задержан
БЕЛГОРОД, 21 ноя – РИА Новости. Мужчина, находившийся под действием наркотиков, проник в движущееся такси через окно, порезался и был доставлен в больницу в Курске, сообщила пресс-служба УМВД России по области.
"По факту инцидента на Парковой в Сеймском отделе полиции проводится проверка. На вызов о помощи выехали сотрудники экстренных служб. Выяснилось, что неизвестный мужчина проник в салон движущегося автомобиля такси, разбив стекло. Водитель подал сигнал проезжавшей бригаде скорой помощи. На сообщение прибыли сотрудники полиции", - говорится в сообщении УМВД.
По данным пресс-службы, в результате инцидента мужчина получил резаные раны, силами Росгвардии
его сопроводили в больницу. Установлена личность мужчины, также подтверждается, что в момент происшествия он находился в состоянии наркотического опьянения, отметили в ведомстве.
"По факту повреждения автомобиля такси будет вынесено процессуальное решение", - уточнили в УМВД.
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