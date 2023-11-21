https://ria.ru/20231121/narkoman-1910740668.html

Курский таксист сдал медикам влезшего к нему в окно на ходу наркомана

Курский таксист сдал медикам влезшего к нему в окно на ходу наркомана - РИА Новости, 21.11.2023

Курский таксист сдал медикам влезшего к нему в окно на ходу наркомана

Мужчина, находившийся под действием наркотиков, проник в движущееся такси через окно, порезался и был доставлен в больницу в Курске, сообщила пресс-служба УМВД... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:29

2023-11-21T10:29

2023-11-21T10:35

происшествия

курск

россия

курская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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БЕЛГОРОД, 21 ноя – РИА Новости. Мужчина, находившийся под действием наркотиков, проник в движущееся такси через окно, порезался и был доставлен в больницу в Курске, сообщила пресс-служба УМВД России по области. "По факту инцидента на Парковой в Сеймском отделе полиции проводится проверка. На вызов о помощи выехали сотрудники экстренных служб. Выяснилось, что неизвестный мужчина проник в салон движущегося автомобиля такси, разбив стекло. Водитель подал сигнал проезжавшей бригаде скорой помощи. На сообщение прибыли сотрудники полиции", - говорится в сообщении УМВД. По данным пресс-службы, в результате инцидента мужчина получил резаные раны, силами Росгвардии его сопроводили в больницу. Установлена личность мужчины, также подтверждается, что в момент происшествия он находился в состоянии наркотического опьянения, отметили в ведомстве. "По факту повреждения автомобиля такси будет вынесено процессуальное решение", - уточнили в УМВД.

https://ria.ru/20230817/ugon-1890646336.html

курск

россия

курская область

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Кирилл Волков

происшествия, курск, россия, курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)