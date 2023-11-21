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Суд отказался снять статус иноагента с главреда "Новой газеты" - РИА Новости, 21.11.2023
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18:39 21.11.2023 (обновлено: 19:19 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/muratov-1910894874.html
Суд отказался снять статус иноагента с главреда "Новой газеты"
Суд отказался снять статус иноагента с главреда "Новой газеты" - РИА Новости, 21.11.2023
Суд отказался снять статус иноагента с главреда "Новой газеты"
Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иностранных агентов главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова*, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:39
2023-11-21T19:19
россия
москва
дмитрий муратов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
новая газета
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иностранных агентов главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова*, передает корреспондент РИА Новости. "В иске Муратова Дмитрия Андреевича* к Министерству юстиции России об исключении его из реестра иностранных агентов отказать", — следует из решения судьи Натальи Хайретдиновой. По данным Минюста, Муратов* создавал и распространял информационные материалы иноагентов, а также использовал для распространения негативных мнений о внешней и внутренней политике России иностранные площадки. Кроме того, журналист давал интервью на площадках, зарегистрированных в недружественных странах, уточнил представитель ведомства. "Этот статус-клеймо иноагента присвоен мне абсолютно незаконно", — сказал сам главред. Представители истца также заявляли ходатайство о привлечении Роскомнадзора в качестве соответчика в суде: по их мнению, взаимодействие между этим ведомством и Минюстом якобы осуществлялось с нарушениями, но суд их просьбу отклонил. Сторона истца также хотела вызвать в заседание для допроса должностных лиц, которые участвовали в сборе данных в отношении Муратова*, что по итогу послужило внесению его в реестр иноагентов. Судья также отказала в этом требовании. В прошлом году Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230904/gazeta-1894147314.html
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россия, москва, дмитрий муратов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, новая газета
Россия, Москва, Дмитрий Муратов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия, Новая газета
Суд отказался снять статус иноагента с главреда "Новой газеты"

Суд отказался исключать главреда "Новой газеты" Муратова из реестра иноагентов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов* (СМИ-иноагент)
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов* (СМИ-иноагент) - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов* (СМИ-иноагент). Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иностранных агентов главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова*, передает корреспондент РИА Новости.
"В иске Муратова Дмитрия Андреевича* к Министерству юстиции России об исключении его из реестра иностранных агентов отказать", — следует из решения судьи Натальи Хайретдиновой.
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По данным Минюста, Муратов* создавал и распространял информационные материалы иноагентов, а также использовал для распространения негативных мнений о внешней и внутренней политике России иностранные площадки.
Кроме того, журналист давал интервью на площадках, зарегистрированных в недружественных странах, уточнил представитель ведомства.
"Этот статус-клеймо иноагента присвоен мне абсолютно незаконно", — сказал сам главред.
Представители истца также заявляли ходатайство о привлечении Роскомнадзора в качестве соответчика в суде: по их мнению, взаимодействие между этим ведомством и Минюстом якобы осуществлялось с нарушениями, но суд их просьбу отклонил.
Сторона истца также хотела вызвать в заседание для допроса должностных лиц, которые участвовали в сборе данных в отношении Муратова*, что по итогу послужило внесению его в реестр иноагентов. Судья также отказала в этом требовании.
В прошлом году Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".
Табличка на фасаде здания, в котором находится редакция Новой газеты в Потаповском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Мосгорсуд отказался вернуть "Новой газете" лицензию СМИ
7 февраля, 15:15
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
 
РоссияМоскваДмитрий МуратовФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ПроисшествияНовая газета
 
 
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