https://ria.ru/20231121/muratov-1910894874.html

Суд отказался снять статус иноагента с главреда "Новой газеты"

Суд отказался снять статус иноагента с главреда "Новой газеты" - РИА Новости, 21.11.2023

Суд отказался снять статус иноагента с главреда "Новой газеты"

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иностранных агентов главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова*, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:39

2023-11-21T18:39

2023-11-21T19:19

россия

москва

дмитрий муратов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

новая газета

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иностранных агентов главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова*, передает корреспондент РИА Новости. "В иске Муратова Дмитрия Андреевича* к Министерству юстиции России об исключении его из реестра иностранных агентов отказать", — следует из решения судьи Натальи Хайретдиновой. По данным Минюста, Муратов* создавал и распространял информационные материалы иноагентов, а также использовал для распространения негативных мнений о внешней и внутренней политике России иностранные площадки. Кроме того, журналист давал интервью на площадках, зарегистрированных в недружественных странах, уточнил представитель ведомства. "Этот статус-клеймо иноагента присвоен мне абсолютно незаконно", — сказал сам главред. Представители истца также заявляли ходатайство о привлечении Роскомнадзора в качестве соответчика в суде: по их мнению, взаимодействие между этим ведомством и Минюстом якобы осуществлялось с нарушениями, но суд их просьбу отклонил. Сторона истца также хотела вызвать в заседание для допроса должностных лиц, которые участвовали в сборе данных в отношении Муратова*, что по итогу послужило внесению его в реестр иноагентов. Судья также отказала в этом требовании. В прошлом году Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230904/gazeta-1894147314.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, дмитрий муратов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, новая газета