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В Москве задержали спящего рецидивиста в украденном автомобиле - РИА Новости, 21.11.2023
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09:26 21.11.2023 (обновлено: 09:28 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/moskva-1910729727.html
В Москве задержали спящего рецидивиста в украденном автомобиле
В Москве задержали спящего рецидивиста в украденном автомобиле - РИА Новости, 21.11.2023
В Москве задержали спящего рецидивиста в украденном автомобиле
Житель Подмосковья заметил на парковке открытую машину с ключами внутри и угнал ее, приехал в столицу и решил поспать в ней - тут-то его и задержали, сообщила... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T09:26
2023-11-21T09:28
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Житель Подмосковья заметил на парковке открытую машину с ключами внутри и угнал ее, приехал в столицу и решил поспать в ней - тут-то его и задержали, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, водитель припарковал автомобиль на улице Колпакова в Мытищах и пошел в магазин, оставив ключи в замке зажигания. Злоумышленник сел в машину, завел двигатель и скрылся в неизвестном направлении. "Полицейские отследили путь движения похищенного автомобиля и задержали подозреваемого, который спал в салоне машины, припаркованной на одной из улиц Москвы", - сказала Петрова. Начальник пресс-службы отметила, что против ранее судимого 39-летнего жителя Раменского округа возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Фигурант под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20231117/proishestvie-1910034587.html
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), татьяна петрова
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова
В Москве задержали спящего рецидивиста в украденном автомобиле

В Москве полицейские задержали спящего рецидивиста в украденном автомобиле

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Житель Подмосковья заметил на парковке открытую машину с ключами внутри и угнал ее, приехал в столицу и решил поспать в ней - тут-то его и задержали, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По ее словам, водитель припарковал автомобиль на улице Колпакова в Мытищах и пошел в магазин, оставив ключи в замке зажигания. Злоумышленник сел в машину, завел двигатель и скрылся в неизвестном направлении.
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"Полицейские отследили путь движения похищенного автомобиля и задержали подозреваемого, который спал в салоне машины, припаркованной на одной из улиц Москвы", - сказала Петрова.
Начальник пресс-службы отметила, что против ранее судимого 39-летнего жителя Раменского округа возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Фигурант под подпиской о невыезде.
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ПроисшествияРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Татьяна Петрова
 
 
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