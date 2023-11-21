https://ria.ru/20231121/moskva-1910729727.html

В Москве задержали спящего рецидивиста в украденном автомобиле

В Москве задержали спящего рецидивиста в украденном автомобиле - РИА Новости, 21.11.2023

В Москве задержали спящего рецидивиста в украденном автомобиле

Житель Подмосковья заметил на парковке открытую машину с ключами внутри и угнал ее, приехал в столицу и решил поспать в ней - тут-то его и задержали, сообщила... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T09:26

2023-11-21T09:26

2023-11-21T09:28

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Житель Подмосковья заметил на парковке открытую машину с ключами внутри и угнал ее, приехал в столицу и решил поспать в ней - тут-то его и задержали, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, водитель припарковал автомобиль на улице Колпакова в Мытищах и пошел в магазин, оставив ключи в замке зажигания. Злоумышленник сел в машину, завел двигатель и скрылся в неизвестном направлении. "Полицейские отследили путь движения похищенного автомобиля и задержали подозреваемого, который спал в салоне машины, припаркованной на одной из улиц Москвы", - сказала Петрова. Начальник пресс-службы отметила, что против ранее судимого 39-летнего жителя Раменского округа возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Фигурант под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20231117/proishestvie-1910034587.html

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), татьяна петрова