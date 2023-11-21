Молодые ученые стран ОИС соберутся на конгрессе в Казани
© Фото : Министерство по делам молодежи Республики ТатарстанМинистр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на пресс-конференции
Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на пресс-конференции
КАЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и вручение премии молодых лидеров БРИКС и ШОС состоятся в Казани в ближайший месяц, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.
"Международной повестке сегодня уделяется особое внимание. Для Татарстана крайне важно быть в этой международной повестке, на протяжении многих лет в нашей республике проходит ряд крупных международных событий... Предстоящие мероприятия, которые мы анонсируем, - это II Молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества и премия молодых лидеров БРИКС и ШОС", - сказал Садыков на пресс-конференции.
По словам министра, это два знаковых события, которые подчеркивают важность международной молодежной повестки в развитии вопросов международного сотрудничества. II Молодежный научный конгресс стран ОИС пройдет 26-29 ноября, вручение премии молодых лидеров БРИКС и ШОС состоится 10-13 декабря.
Во II Молодежном научном конгрессе стран ОИС примут участие 100 молодых ученых и исследователей из более чем 25 стран, в том числе из Египта, Турции, Индонезии, Камеруна, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Палестины, Бангладеш, Пакистана, Марокко, Иордании, Ливана, Сенегала и других стран. Конгресс пройдет по пяти основным направлениям: биомедицина и биотехнологии, нефтегазовые технологии, образовательные технологии, международные отношения и международное право, архитектура, дизайн, искусство.
Вручение премии молодых лидеров БРИКС и ШОС пройдет в России впервые. Премия будет вручена по шести номинациям: фотография, медиаинфлюенсер, молодой социальный предприниматель, молодой исследователь, проект по публичной демократии, экоинициатива. Сейчас в странах БРИКС и ШОС идет отбор номинантов, заявочная компания завершается.
"Проведение конгресса и вручение премии для нас крайне важны: мы хотим, чтобы молодежь Татарстана и России еще больше интегрировалась в международные процессы. Мы готовы к диалогу и сотрудничеству", - подчеркнул Садыков. Он также добавил, что делегаты, участники обоих мероприятий будут приглашены на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи в 2024 году.