https://ria.ru/20231121/molodezh-1910902747.html
Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи
Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи - РИА Новости, 21.11.2023
Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи
Президент России Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, который откроется ровно через 100 дней в Сочи, отметив, что в рамках... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:23
2023-11-21T19:23
2023-11-21T19:23
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, который откроется ровно через 100 дней в Сочи, отметив, что в рамках мероприятия молодежь всего мира сможет узнать Россию "такой, какая она есть", соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля. "Конечно, мы хотим, чтобы молодежь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством – талантливыми, целеустремлёнными людьми. Для блага родной страны они способны решать самые сложные задачи, покорять любые вершины", - заявил президент. Путин отметил, что Россия — страна возможностей, особенно для молодежи, которая может реализовывать свой потенциал на этом огромном пространстве. Молодежь, по словам президента России, является будущим страны. Всемирный фестиваль молодежи пройдет в начале марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. По данным Голиковой, для участия в фестивале поступило более 250 тысяч заявок из 183 стран.
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россия, сочи, владимир путин, общество
Россия, Сочи, Владимир Путин, Общество
Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи
Путин: на фестивале молодежи люди смогут узнать Россию такой, какая она есть
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, который откроется ровно через 100 дней в Сочи, отметив, что в рамках мероприятия молодежь всего мира сможет узнать Россию "такой, какая она есть", соответствующее видеообращение
опубликовано на сайте Кремля.
"Конечно, мы хотим, чтобы молодежь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством – талантливыми, целеустремлёнными людьми. Для блага родной страны они способны решать самые сложные задачи, покорять любые вершины", - заявил президент.
Путин отметил, что Россия — страна возможностей, особенно для молодежи, которая может реализовывать свой потенциал на этом огромном пространстве. Молодежь, по словам президента России, является будущим страны.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в начале марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. По данным Голиковой, для участия в фестивале поступило более 250 тысяч заявок из 183 стран.
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