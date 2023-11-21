https://ria.ru/20231121/molodezh-1910896244.html

Голикова открыла Дом молодежи на ВДНХ

Голикова открыла Дом молодежи на ВДНХ - РИА Новости, 21.11.2023

Голикова открыла Дом молодежи на ВДНХ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова открыла Дом молодежи на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:44

2023-11-21T18:44

2023-11-21T19:43

общество

татьяна голикова

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова открыла Дом молодежи на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. "Мы считаем, что это один из лучших павильонов, который объединяет в себе все лучшее, что есть у нашей молодежи, для чего мы развиваемся и для чего мы создаем все эти коммуникации, которые у нас сегодня есть и которые будут в перспективе", - сказала Голикова журналистам.Вице-премьер посетила комнаты Дома молодежи, которые занимают разные организации. Резиденты дома подарили ей памятный студенческий пятак, талисман Всемирного фестиваля молодежи – апельсин, а также попросили вице-премьера оставить послание участникам форумов Росмолодежи. Голикова пожелала им удачи и желания помогать и быть полезными.

https://ria.ru/20231110/molodezh-1908095550.html

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2023

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общество, татьяна голикова, выставка-форум "россия"