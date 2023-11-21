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Голикова открыла Дом молодежи на ВДНХ - РИА Новости, 21.11.2023
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18:44 21.11.2023 (обновлено: 19:43 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/molodezh-1910896244.html
Голикова открыла Дом молодежи на ВДНХ
Голикова открыла Дом молодежи на ВДНХ - РИА Новости, 21.11.2023
Голикова открыла Дом молодежи на ВДНХ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова открыла Дом молодежи на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:44
2023-11-21T19:43
общество
татьяна голикова
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова открыла Дом молодежи на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. "Мы считаем, что это один из лучших павильонов, который объединяет в себе все лучшее, что есть у нашей молодежи, для чего мы развиваемся и для чего мы создаем все эти коммуникации, которые у нас сегодня есть и которые будут в перспективе", - сказала Голикова журналистам.Вице-премьер посетила комнаты Дома молодежи, которые занимают разные организации. Резиденты дома подарили ей памятный студенческий пятак, талисман Всемирного фестиваля молодежи – апельсин, а также попросили вице-премьера оставить послание участникам форумов Росмолодежи. Голикова пожелала им удачи и желания помогать и быть полезными.
https://ria.ru/20231110/molodezh-1908095550.html
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общество, татьяна голикова, выставка-форум "россия"
Общество, Татьяна Голикова, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Голикова открыла Дом молодежи на ВДНХ

Голикова открыла Дом молодежи в Москве на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме "Россия"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова открыла Дом молодежи на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы считаем, что это один из лучших павильонов, который объединяет в себе все лучшее, что есть у нашей молодежи, для чего мы развиваемся и для чего мы создаем все эти коммуникации, которые у нас сегодня есть и которые будут в перспективе", - сказала Голикова журналистам.
Вице-премьер посетила комнаты Дома молодежи, которые занимают разные организации. Резиденты дома подарили ей памятный студенческий пятак, талисман Всемирного фестиваля молодежи – апельсин, а также попросили вице-премьера оставить послание участникам форумов Росмолодежи.
Голикова пожелала им удачи и желания помогать и быть полезными.
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