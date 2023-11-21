https://ria.ru/20231121/moldavia-1910930488.html

Власти Молдавии провалили проверку доверия избирателей, заявила Влах

Власти Молдавии провалили проверку доверия избирателей, заявила Влах - РИА Новости, 21.11.2023

Власти Молдавии провалили проверку доверия избирателей, заявила Влах

Власти Молдавии на местных выборах провалили проверку доверия избирателей, заявила бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T22:13

2023-11-21T22:13

2023-11-21T22:13

в мире

гагаузия

молдавия

россия

таможенный союз

ирина влах

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906286654_854:293:2698:1330_1920x0_80_0_0_0eaf6af7ace3d0a0cda8e70cd90d302f.png

КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии на местных выборах провалили проверку доверия избирателей, заявила бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах в своем Telegram-канале. Ранее она анонсировала создание нового общественного объединения - ассоциации "Платформа Молдова", которая будет находиться в оппозиции к действующей власти. "Общие местные выборы стали первой проверкой на легитимность и поддержание доверия избирателей. Проверка, которую (президент Майя) Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность") провалили громко", - написала Влах.Экс-глава Гагаузии отметила, что "Платформа Молдова" подтверждает свой призыв ко всем политическим силам и гражданам, желающим "остановить деструктивное воздействие ПДС на страну". "Разобщение общества и его фрагментация - последние соломинки, которые Санду и ПДС будут использовать. Давайте сделаем правильные выводы", - призвала она. Влах занимала пост главы Гагаузии в течение двух сроков, с 15 апреля 2015 по 19 июля 2023 года. Она неоднократно заявляла, что после завершения мандата не намерена уходить из политики, и стремится участвовать в политической жизни страны на республиканском уровне. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке ныне запрещенной партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на оппозицию. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

гагаузия

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гагаузия, молдавия, россия, таможенный союз, ирина влах