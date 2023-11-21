https://ria.ru/20231121/moldavia-1910930488.html
Власти Молдавии провалили проверку доверия избирателей, заявила Влах
Власти Молдавии провалили проверку доверия избирателей, заявила Влах - РИА Новости, 21.11.2023
Власти Молдавии провалили проверку доверия избирателей, заявила Влах
Власти Молдавии на местных выборах провалили проверку доверия избирателей, заявила бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T22:13
2023-11-21T22:13
2023-11-21T22:13
в мире
гагаузия
молдавия
россия
таможенный союз
ирина влах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906286654_854:293:2698:1330_1920x0_80_0_0_0eaf6af7ace3d0a0cda8e70cd90d302f.png
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии на местных выборах провалили проверку доверия избирателей, заявила бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах в своем Telegram-канале. Ранее она анонсировала создание нового общественного объединения - ассоциации "Платформа Молдова", которая будет находиться в оппозиции к действующей власти. "Общие местные выборы стали первой проверкой на легитимность и поддержание доверия избирателей. Проверка, которую (президент Майя) Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность") провалили громко", - написала Влах.Экс-глава Гагаузии отметила, что "Платформа Молдова" подтверждает свой призыв ко всем политическим силам и гражданам, желающим "остановить деструктивное воздействие ПДС на страну". "Разобщение общества и его фрагментация - последние соломинки, которые Санду и ПДС будут использовать. Давайте сделаем правильные выводы", - призвала она. Влах занимала пост главы Гагаузии в течение двух сроков, с 15 апреля 2015 по 19 июля 2023 года. Она неоднократно заявляла, что после завершения мандата не намерена уходить из политики, и стремится участвовать в политической жизни страны на республиканском уровне. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке ныне запрещенной партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на оппозицию. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
гагаузия
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906286654_306:0:2698:1794_1920x0_80_0_0_24559aebc5275b2f1554cde81217d004.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гагаузия, молдавия, россия, таможенный союз, ирина влах
В мире, Гагаузия, Молдавия, Россия, Таможенный союз, Ирина Влах
Власти Молдавии провалили проверку доверия избирателей, заявила Влах
Влах: власти Молдавии на выборах провалили проверку доверия избирателей
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости.
Власти Молдавии на местных выборах провалили проверку доверия избирателей, заявила бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах в своем Telegram-канале
.
Ранее она анонсировала создание нового общественного объединения - ассоциации "Платформа Молдова", которая будет находиться в оппозиции к действующей власти.
Правящая партия Молдавии теряет крупные города на местных выборах
"Общие местные выборы стали первой проверкой на легитимность и поддержание доверия избирателей. Проверка, которую (президент Майя) Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность") провалили громко", - написала Влах.
Экс-глава Гагаузии
отметила, что "Платформа Молдова" подтверждает свой призыв ко всем политическим силам и гражданам, желающим "остановить деструктивное воздействие ПДС на страну".
"Разобщение общества и его фрагментация - последние соломинки, которые Санду и ПДС будут использовать. Давайте сделаем правильные выводы", - призвала она.
Влах занимала пост главы Гагаузии в течение двух сроков, с 15 апреля 2015 по 19 июля 2023 года. Она неоднократно заявляла, что после завершения мандата не намерена уходить из политики, и стремится участвовать в политической жизни страны на республиканском уровне.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке ныне запрещенной партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на оппозицию.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев
провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
.
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией