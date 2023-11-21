Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии провалили проверку доверия избирателей, заявила Влах - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/moldavia-1910930488.html
Власти Молдавии провалили проверку доверия избирателей, заявила Влах
Власти Молдавии провалили проверку доверия избирателей, заявила Влах - РИА Новости, 21.11.2023
Власти Молдавии провалили проверку доверия избирателей, заявила Влах
Власти Молдавии на местных выборах провалили проверку доверия избирателей, заявила бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T22:13
2023-11-21T22:13
в мире
гагаузия
молдавия
россия
таможенный союз
ирина влах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906286654_854:293:2698:1330_1920x0_80_0_0_0eaf6af7ace3d0a0cda8e70cd90d302f.png
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии на местных выборах провалили проверку доверия избирателей, заявила бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах в своем Telegram-канале. Ранее она анонсировала создание нового общественного объединения - ассоциации "Платформа Молдова", которая будет находиться в оппозиции к действующей власти. "Общие местные выборы стали первой проверкой на легитимность и поддержание доверия избирателей. Проверка, которую (президент Майя) Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность") провалили громко", - написала Влах.Экс-глава Гагаузии отметила, что "Платформа Молдова" подтверждает свой призыв ко всем политическим силам и гражданам, желающим "остановить деструктивное воздействие ПДС на страну". "Разобщение общества и его фрагментация - последние соломинки, которые Санду и ПДС будут использовать. Давайте сделаем правильные выводы", - призвала она. Влах занимала пост главы Гагаузии в течение двух сроков, с 15 апреля 2015 по 19 июля 2023 года. Она неоднократно заявляла, что после завершения мандата не намерена уходить из политики, и стремится участвовать в политической жизни страны на республиканском уровне. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке ныне запрещенной партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на оппозицию. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
гагаузия
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906286654_306:0:2698:1794_1920x0_80_0_0_24559aebc5275b2f1554cde81217d004.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, молдавия, россия, таможенный союз, ирина влах
В мире, Гагаузия, Молдавия, Россия, Таможенный союз, Ирина Влах
Власти Молдавии провалили проверку доверия избирателей, заявила Влах

Влах: власти Молдавии на выборах провалили проверку доверия избирателей

© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии на местных выборах провалили проверку доверия избирателей, заявила бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах в своем Telegram-канале.
Ранее она анонсировала создание нового общественного объединения - ассоциации "Платформа Молдова", которая будет находиться в оппозиции к действующей власти.
Люди во время голосования на всеобщих выборах в Молдавии. 5 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Правящая партия Молдавии теряет крупные города на местных выборах
6 ноября, 05:12
"Общие местные выборы стали первой проверкой на легитимность и поддержание доверия избирателей. Проверка, которую (президент Майя) Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность") провалили громко", - написала Влах.
Экс-глава Гагаузии отметила, что "Платформа Молдова" подтверждает свой призыв ко всем политическим силам и гражданам, желающим "остановить деструктивное воздействие ПДС на страну".
"Разобщение общества и его фрагментация - последние соломинки, которые Санду и ПДС будут использовать. Давайте сделаем правильные выводы", - призвала она.
Влах занимала пост главы Гагаузии в течение двух сроков, с 15 апреля 2015 по 19 июля 2023 года. Она неоднократно заявляла, что после завершения мандата не намерена уходить из политики, и стремится участвовать в политической жизни страны на республиканском уровне.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке ныне запрещенной партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на оппозицию.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября, 16:49
 
В миреГагаузияМолдавияРоссияТаможенный союзИрина Влах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала