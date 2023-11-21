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Российские войска уничтожили 50 военных ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска уничтожили 50 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.11.2023

Российские войска уничтожили 50 военных ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-20, сообщило во вторник... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:16

2023-11-21T15:16

2023-11-21T19:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-20, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, безопасность