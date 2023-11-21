https://ria.ru/20231121/miting-1910904173.html

Украинские перевозчики устроили митинг на КПП у границы с Польшей

Украинские перевозчики устроили митинг на КПП у границы с Польшей - РИА Новости, 21.11.2023

Украинские перевозчики устроили митинг на КПП у границы с Польшей

Украинские перевозчики на пункте пропуска с Польшей устроили митинг в ответ на блокирование польскими протестующими границы, сообщает во вторник украинское... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:31

2023-11-21T19:31

2023-11-21T19:34

в мире

польша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910903087_0:374:2734:1912_1920x0_80_0_0_795315cbdae762e68888c5a6238044b4.jpg

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Украинские перевозчики на пункте пропуска с Польшей устроили митинг в ответ на блокирование польскими протестующими границы, сообщает во вторник украинское агентство "Укринформ". "На пункте пропуска "Краковец – Корчева" украинские перевозчики провели митинг в ответ на блокирование польскими протестующими пересечения границы грузовиками из Польши на Украину. Митинг перевозчиков на польско-украинской границе был организован членами общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины". К акции присоединились перевозчики и водители вместе с транспортом, в общей сложности под польскую границу приехало более 30 грузовиков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. По данным агентства, украинские водители пока не планируют блокировать движение автомобилей и не будут препятствовать работе пункта пропуска. Отмечается, что митинг на КПП продлится до 22.00 мск, и "если не будет реакции со стороны польских протестующих, акции будут повторяться, но их условия уже будут не упреждающие". Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910654736.html

https://radiosputnik.ru/20231120/polsha-1910506721.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина