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Украинские перевозчики устроили митинг на КПП у границы с Польшей - РИА Новости, 21.11.2023
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19:31 21.11.2023 (обновлено: 19:34 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/miting-1910904173.html
Украинские перевозчики устроили митинг на КПП у границы с Польшей
Украинские перевозчики устроили митинг на КПП у границы с Польшей - РИА Новости, 21.11.2023
Украинские перевозчики устроили митинг на КПП у границы с Польшей
Украинские перевозчики на пункте пропуска с Польшей устроили митинг в ответ на блокирование польскими протестующими границы, сообщает во вторник украинское... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:31
2023-11-21T19:34
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Украинские перевозчики на пункте пропуска с Польшей устроили митинг в ответ на блокирование польскими протестующими границы, сообщает во вторник украинское агентство "Укринформ". "На пункте пропуска "Краковец – Корчева" украинские перевозчики провели митинг в ответ на блокирование польскими протестующими пересечения границы грузовиками из Польши на Украину. Митинг перевозчиков на польско-украинской границе был организован членами общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины". К акции присоединились перевозчики и водители вместе с транспортом, в общей сложности под польскую границу приехало более 30 грузовиков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. По данным агентства, украинские водители пока не планируют блокировать движение автомобилей и не будут препятствовать работе пункта пропуска. Отмечается, что митинг на КПП продлится до 22.00 мск, и "если не будет реакции со стороны польских протестующих, акции будут повторяться, но их условия уже будут не упреждающие". Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910654736.html
https://radiosputnik.ru/20231120/polsha-1910506721.html
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
Украинские перевозчики устроили митинг на КПП у границы с Польшей

Укринформ: украинские перевозчики устроили митинг на КПП у границы с Польшей

© AFP 2023 / Wojtek Radwanski Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Украинские перевозчики на пункте пропуска с Польшей устроили митинг в ответ на блокирование польскими протестующими границы, сообщает во вторник украинское агентство "Укринформ".
"На пункте пропуска "Краковец – Корчева" украинские перевозчики провели митинг в ответ на блокирование польскими протестующими пересечения границы грузовиками из Польши на Украину. Митинг перевозчиков на польско-украинской границе был организован членами общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины". К акции присоединились перевозчики и водители вместе с транспортом, в общей сложности под польскую границу приехало более 30 грузовиков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
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По данным агентства, украинские водители пока не планируют блокировать движение автомобилей и не будут препятствовать работе пункта пропуска. Отмечается, что митинг на КПП продлится до 22.00 мск, и "если не будет реакции со стороны польских протестующих, акции будут повторяться, но их условия уже будут не упреждающие".
Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.
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