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Глава Евросовета прибыл в Киев - РИА Новости, 21.11.2023
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12:38 21.11.2023 (обновлено: 13:27 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/mishel-1910775066.html
Глава Евросовета прибыл в Киев
Глава Евросовета прибыл в Киев - РИА Новости, 21.11.2023
Глава Евросовета прибыл в Киев
Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил в своем аккаунте в соцсети Х, что прибыл в Киев. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:38
2023-11-21T13:27
в мире
киев
евросовет
украина
шарль мишель
евросоюз
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил в своем аккаунте в соцсети Х, что прибыл в Киев."Хорошо снова быть в Киеве среди друзей", - написал политик. Ранее в украинскую столицу прибыли президент Молдавии Майя Санду, глава минобороны ФРГ Борис Писториус и шеф Пентагона Ллойд Остин.Издание Politico отмечало, что Мишель поедет на Украину для участия в мероприятиях, посвященных годовщине протестов на майдане.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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в мире, киев, евросовет, украина, шарль мишель, евросоюз
В мире, Киев, Евросовет, Украина, Шарль Мишель, Евросоюз
Глава Евросовета прибыл в Киев

Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев

© Фото : Charles Michel/XГлава Евросовета Шарль Мишель после прибытия в Киев
Глава Евросовета Шарль Мишель после прибытия в Киев - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Charles Michel/X
Глава Евросовета Шарль Мишель после прибытия в Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил в своем аккаунте в соцсети Х, что прибыл в Киев.
"Хорошо снова быть в Киеве среди друзей", - написал политик. Ранее в украинскую столицу прибыли президент Молдавии Майя Санду, глава минобороны ФРГ Борис Писториус и шеф Пентагона Ллойд Остин.
Издание Politico отмечало, что Мишель поедет на Украину для участия в мероприятиях, посвященных годовщине протестов на майдане.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
США страхуются от предательства Киева
08:00
 
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