https://ria.ru/20231121/mishel-1910775066.html

Глава Евросовета прибыл в Киев

Глава Евросовета прибыл в Киев - РИА Новости, 21.11.2023

Глава Евросовета прибыл в Киев

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил в своем аккаунте в соцсети Х, что прибыл в Киев. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:38

2023-11-21T12:38

2023-11-21T13:27

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киев

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шарль мишель

евросоюз

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил в своем аккаунте в соцсети Х, что прибыл в Киев."Хорошо снова быть в Киеве среди друзей", - написал политик. Ранее в украинскую столицу прибыли президент Молдавии Майя Санду, глава минобороны ФРГ Борис Писториус и шеф Пентагона Ллойд Остин.Издание Politico отмечало, что Мишель поедет на Украину для участия в мероприятиях, посвященных годовщине протестов на майдане.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

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Кирилл Волков

в мире, киев, евросовет, украина, шарль мишель, евросоюз