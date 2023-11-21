https://ria.ru/20231121/mir-1910839760.html

Азербайджан предложил Армении провести мирные переговоры на госгранице

Азербайджан предложил Армении провести мирные переговоры на госгранице - РИА Новости, 21.11.2023

Азербайджан предложил Армении провести мирные переговоры на госгранице

Баку предложил Еревану провести встречу на границе между двумя странами и обсудить заключение мирного договора, заявили в азербайджанском МИД. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:34

2023-11-21T15:34

2023-11-21T16:03

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БАКУ, 21 ноя — РИА Новости. Баку предложил Еревану провести встречу на границе между двумя странами и обсудить заключение мирного договора, заявили в азербайджанском МИД."Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного договора. Мы считаем, что две страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях. Две страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решения о встрече на государственной границе", — говорится в сообщении.Как напомнили в ведомстве, армянской стороне потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения по проекту мирного договора. В Баку призвали не допускать новых ненужных простоев, так как это не способствует стабильности и процветанию в регионе.В минувшую субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы, однако в Баку пока не подтвердили приверженность трем пунктам, предлагаемым Ереваном.Стороны начали обсуждение мирного договора в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, стороны могут подписать мирный договор до конца года, если Армения не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20231108/karabakh-1908193945.html

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в мире, азербайджан, армения