Азербайджан предложил Армении провести мирные переговоры на госгранице
Азербайджан предложил Армении провести встречу по вопросу мира на госгранице
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий азербайджанской армии у села Талыш
БАКУ, 21 ноя — РИА Новости. Баку предложил Еревану провести встречу на границе между двумя странами и обсудить заключение мирного договора, заявили в азербайджанском МИД.
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"Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного договора. Мы считаем, что две страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях. Две страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решения о встрече на государственной границе", — говорится в сообщении.
Как напомнили в ведомстве, армянской стороне потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения по проекту мирного договора. В Баку призвали не допускать новых ненужных простоев, так как это не способствует стабильности и процветанию в регионе.
В минувшую субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы, однако в Баку пока не подтвердили приверженность трем пунктам, предлагаемым Ереваном.
Стороны начали обсуждение мирного договора в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, стороны могут подписать мирный договор до конца года, если Армения не изменит свою позицию.