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Азербайджан предложил Армении провести мирные переговоры на госгранице - РИА Новости, 21.11.2023
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15:34 21.11.2023 (обновлено: 16:03 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/mir-1910839760.html
Азербайджан предложил Армении провести мирные переговоры на госгранице
Азербайджан предложил Армении провести мирные переговоры на госгранице - РИА Новости, 21.11.2023
Азербайджан предложил Армении провести мирные переговоры на госгранице
Баку предложил Еревану провести встречу на границе между двумя странами и обсудить заключение мирного договора, заявили в азербайджанском МИД. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:34
2023-11-21T16:03
в мире
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БАКУ, 21 ноя — РИА Новости. Баку предложил Еревану провести встречу на границе между двумя странами и обсудить заключение мирного договора, заявили в азербайджанском МИД."Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного договора. Мы считаем, что две страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях. Две страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решения о встрече на государственной границе", — говорится в сообщении.Как напомнили в ведомстве, армянской стороне потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения по проекту мирного договора. В Баку призвали не допускать новых ненужных простоев, так как это не способствует стабильности и процветанию в регионе.В минувшую субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы, однако в Баку пока не подтвердили приверженность трем пунктам, предлагаемым Ереваном.Стороны начали обсуждение мирного договора в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, стороны могут подписать мирный договор до конца года, если Армения не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20231108/karabakh-1908193945.html
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в мире, азербайджан, армения
В мире, Азербайджан, Армения
Азербайджан предложил Армении провести мирные переговоры на госгранице

Азербайджан предложил Армении провести встречу по вопросу мира на госгранице

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 21 ноя — РИА Новости. Баку предложил Еревану провести встречу на границе между двумя странами и обсудить заключение мирного договора, заявили в азербайджанском МИД.
«
"Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного договора. Мы считаем, что две страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях. Две страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решения о встрече на государственной границе", — говорится в сообщении.
Как напомнили в ведомстве, армянской стороне потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения по проекту мирного договора. В Баку призвали не допускать новых ненужных простоев, так как это не способствует стабильности и процветанию в регионе.
В минувшую субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы, однако в Баку пока не подтвердили приверженность трем пунктам, предлагаемым Ереваном.
Стороны начали обсуждение мирного договора в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, стороны могут подписать мирный договор до конца года, если Армения не изменит свою позицию.
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