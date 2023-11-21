https://ria.ru/20231121/minomety-1910711558.html
Расчеты минометов ЦВО уничтожили под Красным Лиманом опорные пункты ВСУ
Расчеты минометов ЦВО уничтожили под Красным Лиманом опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 21.11.2023
Расчеты минометов ЦВО уничтожили под Красным Лиманом опорные пункты ВСУ
Минометы группировки Центрального военного округа сорвали ротацию, уничтожили живую силу и опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении в зоне... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T05:04
2023-11-21T05:04
2023-11-21T05:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900784465_0:103:3055:1821_1920x0_80_0_0_b6d7b9af27351ea2041443e58437805f.jpg
ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Минометы группировки Центрального военного округа сорвали ротацию, уничтожили живую силу и опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении в зоне спецоперации. "Работая в связке с беспилотной авиацией и передовыми разведгруппами, расчет именного миномета с позывным "Восход" круглосуточно ведет огонь по выявленным целям, а также отрабатывает по разведанным маршрутам перемещения противника", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.В ведомстве добавили, что расчет "Восход" создал сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения. Выполнив стрельбу, военнослужащие маскируют орудие и убывают в подземные укрытия до получения следующей команды на ведение огня. Минометы 2С12 "Сани" калибром 120 миллиметров предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника. Для стрельбы из минометов не требуется специальной подготовки позиций перед стрельбой.
https://ria.ru/20231121/kontrataka-1910711228.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900784465_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e271427dc03eec3abfbb3d0b0731c1b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Расчеты минометов ЦВО уничтожили под Красным Лиманом опорные пункты ВСУ
Минометы ЦВО сорвали ротацию и уничтожили опорные пункты ВСУ под Красным Лиманом
ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Минометы группировки Центрального военного округа сорвали ротацию, уничтожили живую силу и опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении в зоне спецоперации.
«
"Работая в связке с беспилотной авиацией и передовыми разведгруппами, расчет именного миномета с позывным "Восход" круглосуточно ведет огонь по выявленным целям, а также отрабатывает по разведанным маршрутам перемещения противника", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что расчет "Восход" создал сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения. Выполнив стрельбу, военнослужащие маскируют орудие и убывают в подземные укрытия до получения следующей команды на ведение огня.
Минометы 2С12 "Сани" калибром 120 миллиметров предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника. Для стрельбы из минометов не требуется специальной подготовки позиций перед стрельбой.
ВСУ пошли в контратаку на Южнодонецком направлении