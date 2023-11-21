https://ria.ru/20231121/minomety-1910711558.html

Расчеты минометов ЦВО уничтожили под Красным Лиманом опорные пункты ВСУ

Расчеты минометов ЦВО уничтожили под Красным Лиманом опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 21.11.2023

Расчеты минометов ЦВО уничтожили под Красным Лиманом опорные пункты ВСУ

Минометы группировки Центрального военного округа сорвали ротацию, уничтожили живую силу и опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении в зоне... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T05:04

2023-11-21T05:04

2023-11-21T05:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Минометы группировки Центрального военного округа сорвали ротацию, уничтожили живую силу и опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении в зоне спецоперации. "Работая в связке с беспилотной авиацией и передовыми разведгруппами, расчет именного миномета с позывным "Восход" круглосуточно ведет огонь по выявленным целям, а также отрабатывает по разведанным маршрутам перемещения противника", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.В ведомстве добавили, что расчет "Восход" создал сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения. Выполнив стрельбу, военнослужащие маскируют орудие и убывают в подземные укрытия до получения следующей команды на ведение огня. Минометы 2С12 "Сани" калибром 120 миллиметров предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника. Для стрельбы из минометов не требуется специальной подготовки позиций перед стрельбой.

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вооруженные силы украины, россия