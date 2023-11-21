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Расчеты минометов ЦВО уничтожили под Красным Лиманом опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 21.11.2023
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05:04 21.11.2023 (обновлено: 05:05 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/minomety-1910711558.html
Расчеты минометов ЦВО уничтожили под Красным Лиманом опорные пункты ВСУ
Расчеты минометов ЦВО уничтожили под Красным Лиманом опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 21.11.2023
Расчеты минометов ЦВО уничтожили под Красным Лиманом опорные пункты ВСУ
Минометы группировки Центрального военного округа сорвали ротацию, уничтожили живую силу и опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении в зоне... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T05:04
2023-11-21T05:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Минометы группировки Центрального военного округа сорвали ротацию, уничтожили живую силу и опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении в зоне спецоперации. &quot;Работая в связке с беспилотной авиацией и передовыми разведгруппами, расчет именного миномета с позывным &quot;Восход&quot; круглосуточно ведет огонь по выявленным целям, а также отрабатывает по разведанным маршрутам перемещения противника&quot;, - сообщили журналистам в Минобороны РФ.В ведомстве добавили, что расчет "Восход" создал сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения. Выполнив стрельбу, военнослужащие маскируют орудие и убывают в подземные укрытия до получения следующей команды на ведение огня. Минометы 2С12 "Сани" калибром 120 миллиметров предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника. Для стрельбы из минометов не требуется специальной подготовки позиций перед стрельбой.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Расчеты минометов ЦВО уничтожили под Красным Лиманом опорные пункты ВСУ

Минометы ЦВО сорвали ротацию и уничтожили опорные пункты ВСУ под Красным Лиманом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Минометы группировки Центрального военного округа сорвали ротацию, уничтожили живую силу и опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении в зоне спецоперации.
«

"Работая в связке с беспилотной авиацией и передовыми разведгруппами, расчет именного миномета с позывным "Восход" круглосуточно ведет огонь по выявленным целям, а также отрабатывает по разведанным маршрутам перемещения противника", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что расчет "Восход" создал сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения. Выполнив стрельбу, военнослужащие маскируют орудие и убывают в подземные укрытия до получения следующей команды на ведение огня.
Минометы 2С12 "Сани" калибром 120 миллиметров предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника. Для стрельбы из минометов не требуется специальной подготовки позиций перед стрельбой.
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