https://ria.ru/20231121/minkult-1910799092.html

В Минкультуры прокомментировали идею о создании "Учительского билета"

В Минкультуры прокомментировали идею о создании "Учительского билета" - РИА Новости, 21.11.2023

В Минкультуры прокомментировали идею о создании "Учительского билета"

Программа "Учительский билет" не стала расширением программы "Пушкинская карта", которая реализуется на базе министерства культуры, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:34

2023-11-21T13:34

2023-11-21T13:39

яна лантратова

татьяна голикова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818711404_37:0:3160:1757_1920x0_80_0_0_8745a97c58e5729e5eab88a3f6f638ed.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Программа "Учительский билет" не стала расширением программы "Пушкинская карта", которая реализуется на базе министерства культуры, сообщили РИА Новости в министерстве. "Программа "Учительский билет" не является расширением программы "Пушкинская карта". Минкультуры России не принимало участия в разработке и финансировании данного проекта", - отметили в ведомстве. Ранее в Минфине одобрили инициативу первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой о создании сертификата "Учительский билет" для российских педагогов - по аналогии с "Пушкинской картой". В июле Лантратова направляла обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести сертификат "Учительский билет" номиналом 10 тысяч рублей для российских педагогов, имеющих стаж не менее пяти лет, по аналогии с "Пушкинской картой", позволяющих посещать культурные мероприятия. Кроме того, предложение Лантратовой поддержали Минпросвещения и Минкультуры, соответствующие письма имеются в распоряжении РИА Новости. В своем письме замминстра культуры Владимир Осинцев отмечал, что данный вопрос требует проработки финансово-экономического обоснования, критериев включения учителей в указанный проект, а также других факторов.

https://ria.ru/20230821/kultura-1890817554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

яна лантратова, татьяна голикова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество