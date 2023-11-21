https://ria.ru/20231121/minkult-1910799092.html
В Минкультуры прокомментировали идею о создании "Учительского билета"
В Минкультуры прокомментировали идею о создании "Учительского билета" - РИА Новости, 21.11.2023
В Минкультуры прокомментировали идею о создании "Учительского билета"
Программа "Учительский билет" не стала расширением программы "Пушкинская карта", которая реализуется на базе министерства культуры, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:34
2023-11-21T13:34
2023-11-21T13:39
яна лантратова
татьяна голикова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Программа "Учительский билет" не стала расширением программы "Пушкинская карта", которая реализуется на базе министерства культуры, сообщили РИА Новости в министерстве. "Программа "Учительский билет" не является расширением программы "Пушкинская карта". Минкультуры России не принимало участия в разработке и финансировании данного проекта", - отметили в ведомстве. Ранее в Минфине одобрили инициативу первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой о создании сертификата "Учительский билет" для российских педагогов - по аналогии с "Пушкинской картой". В июле Лантратова направляла обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести сертификат "Учительский билет" номиналом 10 тысяч рублей для российских педагогов, имеющих стаж не менее пяти лет, по аналогии с "Пушкинской картой", позволяющих посещать культурные мероприятия. Кроме того, предложение Лантратовой поддержали Минпросвещения и Минкультуры, соответствующие письма имеются в распоряжении РИА Новости. В своем письме замминстра культуры Владимир Осинцев отмечал, что данный вопрос требует проработки финансово-экономического обоснования, критериев включения учителей в указанный проект, а также других факторов.
https://ria.ru/20230821/kultura-1890817554.html
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яна лантратова, татьяна голикова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество
Яна Лантратова, Татьяна Голикова, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Общество
В Минкультуры прокомментировали идею о создании "Учительского билета"
Минкульт: "Учительский билет" не является расширением "Пушкинской карты"
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Программа "Учительский билет" не стала расширением программы "Пушкинская карта", которая реализуется на базе министерства культуры, сообщили РИА Новости в министерстве.
«
"Программа "Учительский билет" не является расширением программы "Пушкинская карта". Минкультуры России не принимало участия в разработке и финансировании данного проекта", - отметили в ведомстве.
Ранее в Минфине одобрили инициативу первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой о создании сертификата "Учительский билет" для российских педагогов - по аналогии с "Пушкинской картой". В июле Лантратова направляла обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести сертификат "Учительский билет" номиналом 10 тысяч рублей для российских педагогов, имеющих стаж не менее пяти лет, по аналогии с "Пушкинской картой", позволяющих посещать культурные мероприятия. Кроме того, предложение Лантратовой поддержали Минпросвещения и Минкультуры, соответствующие письма имеются в распоряжении РИА Новости. В своем письме замминстра культуры Владимир Осинцев отмечал, что данный вопрос требует проработки финансово-экономического обоснования, критериев включения учителей в указанный проект, а также других факторов.
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