https://ria.ru/20231121/migratsiya-1910834440.html

Сотрудников МВД Молдавии заподозрили в организации миграции с Украины

Сотрудников МВД Молдавии заподозрили в организации миграции с Украины - РИА Новости, 21.11.2023

Сотрудников МВД Молдавии заподозрили в организации миграции с Украины

Прокуроры провели обыск у нескольких сотрудников МВД Молдавии, которых подозревают в организации незаконной миграции беженцев с Украины и их транспортировку в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:23

2023-11-21T15:23

2023-11-21T15:23

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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Прокуроры провели обыск у нескольких сотрудников МВД Молдавии, которых подозревают в организации незаконной миграции беженцев с Украины и их транспортировку в ЕС, сообщила пресс-служба МВД. "Сотрудники Службы внутренней защиты и противодействия коррупции (SPIA) МВД и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в домах нескольких человек, в том числе сотрудников МВД, подозреваемых в создании организованной преступной группы, специализирующейся на нелегальной миграции украинских мужчин из страны их происхождения в страны ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном на странице SPIA в соцсети Facebook*.В МВД уточнили, что обыски прошли на юге страны, в районах Комрат и Тараклия. По данным следствия, сотрудников МВД подозревают в том, что они с февраля 2022 года помогали беженцам из соседней страны незаконно пересекать молдавскую границу. Также им оказывали помощь в получении документов для пересечения границы с ЕС. В группировку входили не только сотрудники молдавских органов власти, но и граждане Украины. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф или лишение свободы на срок до семи лет, а также запрет занимать государственные должности в течение пяти лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230918/moldaviya-1897048170.html

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