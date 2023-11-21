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Сотрудников МВД Молдавии заподозрили в организации миграции с Украины - РИА Новости, 21.11.2023
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15:23 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/migratsiya-1910834440.html
Сотрудников МВД Молдавии заподозрили в организации миграции с Украины
Сотрудников МВД Молдавии заподозрили в организации миграции с Украины - РИА Новости, 21.11.2023
Сотрудников МВД Молдавии заподозрили в организации миграции с Украины
Прокуроры провели обыск у нескольких сотрудников МВД Молдавии, которых подозревают в организации незаконной миграции беженцев с Украины и их транспортировку в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:23
2023-11-21T15:23
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Прокуроры провели обыск у нескольких сотрудников МВД Молдавии, которых подозревают в организации незаконной миграции беженцев с Украины и их транспортировку в ЕС, сообщила пресс-служба МВД. "Сотрудники Службы внутренней защиты и противодействия коррупции (SPIA) МВД и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в домах нескольких человек, в том числе сотрудников МВД, подозреваемых в создании организованной преступной группы, специализирующейся на нелегальной миграции украинских мужчин из страны их происхождения в страны ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном на странице SPIA в соцсети Facebook*.В МВД уточнили, что обыски прошли на юге страны, в районах Комрат и Тараклия. По данным следствия, сотрудников МВД подозревают в том, что они с февраля 2022 года помогали беженцам из соседней страны незаконно пересекать молдавскую границу. Также им оказывали помощь в получении документов для пересечения границы с ЕС. В группировку входили не только сотрудники молдавских органов власти, но и граждане Украины. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф или лишение свободы на срок до семи лет, а также запрет занимать государственные должности в течение пяти лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, молдавия, евросоюз, россия
В мире, Украина, Молдавия, Евросоюз, Россия
Сотрудников МВД Молдавии заподозрили в организации миграции с Украины

Сотрудников МВД Молдавии заподозрили в организации незаконной миграции с Украины

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкПограничник МВД Молдавии
Пограничник МВД Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Пограничник МВД Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Прокуроры провели обыск у нескольких сотрудников МВД Молдавии, которых подозревают в организации незаконной миграции беженцев с Украины и их транспортировку в ЕС, сообщила пресс-служба МВД.
«
"Сотрудники Службы внутренней защиты и противодействия коррупции (SPIA) МВД и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в домах нескольких человек, в том числе сотрудников МВД, подозреваемых в создании организованной преступной группы, специализирующейся на нелегальной миграции украинских мужчин из страны их происхождения в страны ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном на странице SPIA в соцсети Facebook*.
В МВД уточнили, что обыски прошли на юге страны, в районах Комрат и Тараклия. По данным следствия, сотрудников МВД подозревают в том, что они с февраля 2022 года помогали беженцам из соседней страны незаконно пересекать молдавскую границу. Также им оказывали помощь в получении документов для пересечения границы с ЕС. В группировку входили не только сотрудники молдавских органов власти, но и граждане Украины.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф или лишение свободы на срок до семи лет, а также запрет занимать государственные должности в течение пяти лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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