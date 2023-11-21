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Группа нелегальных мигрантов попыталась пройти в Эстонию через КПП в Нарве - РИА Новости, 21.11.2023
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21:49 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/migranty-1910927495.html
Группа нелегальных мигрантов попыталась пройти в Эстонию через КПП в Нарве
Группа нелегальных мигрантов попыталась пройти в Эстонию через КПП в Нарве - РИА Новости, 21.11.2023
Группа нелегальных мигрантов попыталась пройти в Эстонию через КПП в Нарве
Очередная группа нелегальных мигрантов из Сирии и Египта в понедельник вечером пыталась пройти в Эстонию через пограничный пункт в Нарве, но все они были... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T21:49
2023-11-21T21:49
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Очередная группа нелегальных мигрантов из Сирии и Египта в понедельник вечером пыталась пройти в Эстонию через пограничный пункт в Нарве, но все они были отправлены назад в Россию, сообщил во вторник портал государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на главу эстонского погранпункта. "В понедельник эстонские пограничники остановили на пограничном мосту в Нарве группу из 11 нелегальных мигрантов из Сирии и Египта. Первичная проверка документов показала, что у них нет законных оснований пересекать границу. Они были отправлены назад в Россию", - сказал ERR глава пограничного пункта Марек Лийва. Он также добавил, что позднее в интернете появилась видеозапись момента общения пограничников с мигрантами, которые пытались уговорить стражей границы пустить их в Эстонию. По данным эстонских пограничных властей, ни один из мигрантов не просил убежища, находясь на пограничном пункте. "Детали они не объяснили, а просто хотели попасть в Эстонию. У нас они убежища не просили", - подчеркнул Лийва. Глава департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерт Беличев сообщил ранее, что на прошлой неделе в общей сложности 19 граждан Сомали и Сирии пытались без законных оснований попасть в Эстонию через Нарвский погранпункт. Всех их отправили обратно в Россию. Беличев также подтвердил, что Эстония допускает частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией. Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией в четверг приняло решение закрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с РФ.
https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html
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в мире, эстония, россия, сирия
В мире, Эстония, Россия, Сирия
Группа нелегальных мигрантов попыталась пройти в Эстонию через КПП в Нарве

Группа нелегальных мигрантов попыталась пройти из РФ в Эстонию через КПП в Нарве

CC BY 2.0 / Bernt Rostad / Border station in NarvaКПП на границе Эстонии и России в Нарве
КПП на границе Эстонии и России в Нарве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
CC BY 2.0 / Bernt Rostad / Border station in Narva
КПП на границе Эстонии и России в Нарве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Очередная группа нелегальных мигрантов из Сирии и Египта в понедельник вечером пыталась пройти в Эстонию через пограничный пункт в Нарве, но все они были отправлены назад в Россию, сообщил во вторник портал государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на главу эстонского погранпункта.
"В понедельник эстонские пограничники остановили на пограничном мосту в Нарве группу из 11 нелегальных мигрантов из Сирии и Египта. Первичная проверка документов показала, что у них нет законных оснований пересекать границу. Они были отправлены назад в Россию", - сказал ERR глава пограничного пункта Марек Лийва.
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Он также добавил, что позднее в интернете появилась видеозапись момента общения пограничников с мигрантами, которые пытались уговорить стражей границы пустить их в Эстонию. По данным эстонских пограничных властей, ни один из мигрантов не просил убежища, находясь на пограничном пункте. "Детали они не объяснили, а просто хотели попасть в Эстонию. У нас они убежища не просили", - подчеркнул Лийва.
Глава департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерт Беличев сообщил ранее, что на прошлой неделе в общей сложности 19 граждан Сомали и Сирии пытались без законных оснований попасть в Эстонию через Нарвский погранпункт. Всех их отправили обратно в Россию. Беличев также подтвердил, что Эстония допускает частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией.
Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией в четверг приняло решение закрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с РФ.
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