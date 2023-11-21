https://ria.ru/20231121/migranty-1910770546.html

В Карелии задержали более 150 нелегальных мигрантов на пути в Финляндию

В Карелии задержали более 150 нелегальных мигрантов на пути в Финляндию - РИА Новости, 21.11.2023

В Карелии задержали более 150 нелегальных мигрантов на пути в Финляндию

Более 150 иностранных граждан с просроченными российскими визами, которые двигались к российско-финляндской границе, задержали в Карелии за неделю, сообщила РИА РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:23

2023-11-21T12:23

2023-11-21T12:23

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Более 150 иностранных граждан с просроченными российскими визами, которые двигались к российско-финляндской границе, задержали в Карелии за неделю, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк. "С 15 по 21 ноября на территории Карелии было задержано свыше 150 иностранных граждан, которые, имея истекшие российские визы, двигались в сторону российско-финляндской границы. Большая часть нелегалов задержана после 18 ноября", - сказала она. "Сейчас они находятся в местах принудительного пребывания граждан ОВД Карелии. Их дальнейшую судьбу решит суд. Им грозит штраф и принудительное выдворение за пределы РФ", - добавила Кабатюк. Накануне глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в ночь на понедельник в связи со скоплением мигрантов у международного пункта пропуска Люття силами регионального МЧС был организован пункт обогрева. В понедельник он был расформирован, скопления беженцев на приграничных территориях нет. Мигранты, у которых после проверки паспортов выявлены нарушения, были задержаны сотрудниками МВД. КПП "Вартиус" на границе Финляндии и Карелии, с российской стороны которого находится пункт пропуска "Люття", продолжает работу, но не является круглосуточным. По утверждению финских властей, на этот КПП прибывают из РФ беженцы из Сирии, Ирака, Сомали и других стран. Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих – "Вартиус" и "Салла" - принимают заявления об убежище. Газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила данные о подготовке дальнейших ограничений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе с РФ, заявил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков, говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, отметил, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

https://ria.ru/20231120/deportatsiya-1910596475.html

https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910542586.html

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в мире, россия, финляндия, москва, марина кабатюк, дмитрий песков, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкции в отношении россии