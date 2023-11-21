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Саудовская Аравия призвала к немедленному прекращению конфликта в Газе
Саудовская Аравия призвала к немедленному прекращению конфликта в Газе - РИА Новости, 21.11.2023
Саудовская Аравия призвала к немедленному прекращению конфликта в Газе
Война в секторе Газа и его блокада должны немедленно прекратиться, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Саудовской... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:36
2023-11-21T14:36
2023-11-21T14:48
саудовская аравия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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сергей лавров
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ТУНИС, 21 ноя - РИА Новости. Война в секторе Газа и его блокада должны немедленно прекратиться, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан."Наша послание сегодня ясно: война должна немедленно прекратиться, должен быть введен режим прекращения огня, прекращена блокада сектора Газа и освобождены пленники", - заявил бен Фархан на встрече министерской контактной группы по сектору Газа с главой МИД России Сергеем Лавровым.По его словам, также должно быть возобновлено мирное урегулирование между палестинцами и израильтянами, "срочное и справедливое".
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саудовская аравия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, сергей лавров
Саудовская Аравия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, Сергей Лавров
Саудовская Аравия призвала к немедленному прекращению конфликта в Газе
Глава МИД Саудовской Аравии призвал к немедленному прекращению конфликта в Газе