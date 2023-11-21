https://ria.ru/20231121/mid-1910777621.html
Киев массово использует БПЛА для охоты на мирных жителей, сообщили в МИД
Киев массово использует БПЛА для охоты на мирных жителей, сообщили в МИД - РИА Новости, 21.11.2023
Киев массово использует БПЛА для охоты на мирных жителей, сообщили в МИД
Украинские войска применяют беспилотники против гражданского населения в приграничных регионах России, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник на... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:45
2023-11-21T12:45
2023-11-21T13:21
специальная военная операция на украине
общество
киев
россия
донецкая народная республика
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910780426_0:155:3054:1873_1920x0_80_0_0_b80952f13afc72438d4a698a8a54c432.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украинские войска применяют беспилотники против гражданского населения в приграничных регионах России, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник на брифинге. "Еще одна тенденция последних недель — это массовое использование БПЛА со сбросом боеприпасов для "охоты" за мирными жителями", — сказал он.Только за одну неделю от этого пострадали около 20 человек в ДНР, Курской и Белгородской областях.Общее число ударов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в России достигает 200-300 в день, продолжил Мирошник. Ранения получают до ста мирных жителей в неделю.Посол подчеркнул, что украинские военные сознательно обстреливают гражданскую инфраструктуру."Собранные нами факты позволяют утверждать, что обстрелы, которым подвергается гражданское население, и <...> обстрелы инфраструктуры в российских регионах, совершались и совершаются сознательно, целенаправленно, с полным пониманием кровавых последствий своих действий", — сказал Мирошник.Он добавил, что для этого используется иностранное вооружение, в том числе кассетные боеприпасы. Нередко под ударами оказываются врачи и спасатели, приехавшие на место для оказания помощи.Как заявил в октябре постпред России при ООН Василий Небензя, только на территории ДНР с мая 2014 по сентябрь 2023 года погибли свыше девяти тысяч жителей, ранены более 13 тысяч.При этом, по оценке Москвы, за восемь лет разрушено и повреждено не менее 50 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
киев
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910780426_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_43dcc075096d08b7c41f82d2f4b3534c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, киев, россия, донецкая народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Киев, Россия, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Киев массово использует БПЛА для охоты на мирных жителей, сообщили в МИД
МИД РФ: ВСУ массово используют БПЛА для охоты за мирными жителями