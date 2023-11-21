https://ria.ru/20231121/mid-1910777621.html

Киев массово использует БПЛА для охоты на мирных жителей, сообщили в МИД

Киев массово использует БПЛА для охоты на мирных жителей, сообщили в МИД - РИА Новости, 21.11.2023

Киев массово использует БПЛА для охоты на мирных жителей, сообщили в МИД

Украинские войска применяют беспилотники против гражданского населения в приграничных регионах России, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник на... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:45

2023-11-21T12:45

2023-11-21T13:21

специальная военная операция на украине

общество

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родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украинские войска применяют беспилотники против гражданского населения в приграничных регионах России, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник на брифинге. "Еще одна тенденция последних недель — это массовое использование БПЛА со сбросом боеприпасов для "охоты" за мирными жителями", — сказал он.Только за одну неделю от этого пострадали около 20 человек в ДНР, Курской и Белгородской областях.Общее число ударов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в России достигает 200-300 в день, продолжил Мирошник. Ранения получают до ста мирных жителей в неделю.Посол подчеркнул, что украинские военные сознательно обстреливают гражданскую инфраструктуру."Собранные нами факты позволяют утверждать, что обстрелы, которым подвергается гражданское население, и <...> обстрелы инфраструктуры в российских регионах, совершались и совершаются сознательно, целенаправленно, с полным пониманием кровавых последствий своих действий", — сказал Мирошник.Он добавил, что для этого используется иностранное вооружение, в том числе кассетные боеприпасы. Нередко под ударами оказываются врачи и спасатели, приехавшие на место для оказания помощи.Как заявил в октябре постпред России при ООН Василий Небензя, только на территории ДНР с мая 2014 по сентябрь 2023 года погибли свыше девяти тысяч жителей, ранены более 13 тысяч.При этом, по оценке Москвы, за восемь лет разрушено и повреждено не менее 50 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

киев

россия

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общество, киев, россия, донецкая народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины